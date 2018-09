Meerderheid van de werkloze vijftigplussers heeft na twee jaar nog steeds geen werk Matthias Van Milders

28 september 2018

Van de niet-werkende werkzoekende vijftigplussers zit meer dan de helft al langer dan twee jaar zonder werk. Goed nieuws is wel dat de werkloosheidsgraad de laagste is van alle leeftijdscategorieën.

58,5 procent is aan het werk

De werkzaamheidsgraad bij Belgische vijftigplussers (verhouding van mensen die aan het werk zijn op de totale beroepsbevolking) is iets lager dan die van de volledige beroepsbevolking (63,1 procent). De cijfers in Vlaanderen zijn iets hoger (60,8 procent) dan die voor het hele land.

Gemiddeld loon tot 4.490 euro

Anciënniteit heeft een sterke invloed op de lonen en dus stijgt iemands loon met de jaren. Het gemiddelde bruto maandloon voor de 50- tot 54-jarigen is 3.856 euro, de groep tussen 55 en 59 jaar verdient 4.141 euro en de zestigplussers mogen rekenen op gemiddeld 4.490 euro.

1 op 20 is werkloos

5,4 procent van de vijftigplussers is werkloos. De regionale verschillen zijn erg groot. Vlaanderen (3,9 procent) en Wallonië (6,7 procent) scoren een stuk lager dan Brussel (12 procent). Over het algemeen zijn er minder werkloze vijftigplussers dan er werklozen zijn in de volledige beroepsbevolking (7,1 procent). De werkloosheidsgraad daalt in alle leeftijdscategorieën, maar het sterkst bij vijftigplussers en jongeren.

57,8 procent van de werklozen is al meer dan twee jaar werkloos

Vijftigplussers die hun job verliezen, vinden moeilijker een nieuwe job. Dat blijkt uit recente cijfers van de VDAB (juni 2018). Daar waar de meerderheid van de jongeren (68,1 procent) en 25- tot 50-jarigen (55,4 procent) binnen het jaar een nieuwe job vindt, is dat voor vijftigplussers helemaal anders (27,8 procent). Een kleine groep kan na één tot twee jaar weer aan de slag (14,4 procent), maar de meerderheid (57,8 procent) heeft na twee jaar nog steeds geen werk. Voor alle duidelijkheid: deze cijfers hebben betrekking op de niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

