Meer dan bruggen bouwen: vijf nieuwe uitdagingen voor de ingenieurs vacature.com ingenieurs

07 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Dat ingenieurs enkel grote bouw- en infrastructuurwerken in goede banen leiden, is een grove vereenvoudiging. Dit zijn vijf uitdagingen die vragen om de inzet van ingenieurs. Ze tonen aan hoe divers hun jobinhoud wel kan zijn.

Aardwarmte als energiebron gebruiken

Bij het gebruik van fossiele brandstoffen worden meer en meer vragen gesteld. Alternatieve energiebronnen winnen dan ook elke dag aan populariteit. Aardwarmte of geothermie is zo’n bron. Door het gebruik van de warmte onder de grond kunnen gebouwen of water worden opgewarmd. In de zomer kan de ondergrondse temperatuur zelfs worden gebruikt voor de koeling van gebouwen. De Vlaamse overheid wil dat vanaf 2021 elk jaar 8.650 nieuwe warmtepompen worden geplaatst. Ook warmtenetten, waarbij hele wijken van warmte worden voorzien, zitten in de lift. Het spreekt voor zich dat daarvoor een boel ingenieurs nodig zijn.

Bekijk alle jobs in Engineering.

De toekomst van de maakindustrie verzekeren

Over onze maakindustrie bestaan de meest schrikbarende doembeelden. De concurrentie met China en andere landen met een veel lichtere kostenstructuur zou de Belgische productiebedrijven een voor een doen sneuvelen. Het klopt natuurlijk dat heel wat arbeid en productie verhuisden. Maar de Belgische maakindustrie bestaat nog en zou haar positie wel eens kunnen versterken. Flexibiliteit en productie op maat kunnen daarbij de sleutels zijn. De kennis van ingenieurs is dan ook cruciaal om de toekomst van Belgische maakbedrijven te verzekeren. Zo zorgen de ingenieurs niet enkel voor hun eigen werkgelegenheid, maar ook voor jobs voor de vele andere medewerkers in het maakproces.

Lees ook: Ingenieurs zien soft skills en IT-kennis als essentiële eigenschappen voor hun toekomst

Waterstofvoertuigen ontwikkelen

Transport kan en moet een stuk milieuvriendelijker. Een van de alternatieven voor benzine en diesel is waterstof. Bij het gebruik daarvan komt enkel waterdamp vrij. Voor de productie van waterstof is echter heel wat energie nodig. De uitdaging voor ingenieurs is dus niet enkel de bouw van waterstofvoertuigen, maar ook de energiezuinige productie van waterstof. Een voorbeeld? Op een Duits spoorwegtraject vervangt men systematisch de dieseltreinen door treinen op waterstof. Die gebruiken de energie die vrijkomt bij het remmen om weer te versnellen.

Nieuwe behandelingen van ziekten ontwikkelen

De medische ontwikkeling staat nooit stil. Vergeleken met pakweg vijftig jaar geleden weten we niet alleen meer over ziektebeelden, de verwachtingen van patiënten zijn ook geëvolueerd. Bio-ingenieurs spelen daarbij een belangrijke rol. Ze doen onderzoek aan universiteiten en in bedrijven. Maar ze zorgen ook voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en andere behandelingen. Daarbij moeten ze rekening houden met de tendensen op vlak van geneesmiddelen, zoals de toenemende complexiteit en steeds meer gepersonaliseerde medicijnen.

Cobots en exoskeletten introduceren op de werkvloer

Vandaag zijn robots al vaak te vinden in bedrijven, meestal voor het uitvoeren van mechanische handelingen. Meer en meer worden ze echter cobots, collega’s van de menselijke werknemers. Ingenieurs staan niet alleen voor de uitdaging om dat technisch in goede banen te leiden. De introductie van cobots vergt ook soft skills, want hun aanwezigheid kan ook een sterke sociale en psychische impact hebben. Een andere toepassing die vandaag al is ingeburgerd in verschillende logistieke bedrijven, is het exoskelet. Dat is een pak dat zware fysieke handelingen ondersteunt en bijgevolg verlicht. Maar het zijn uiteraard niet enkel magazijniers die er baat bij hebben. Ook in de bouw, de zorg of de landbouw kan een exoskelet veel werk verlichten.

Bekijk hier alle openstaande vacatures voor ingenieurs.

Lees ook:

Deze vijf bedrijven zijn populair bij ingenieurs

De voor- en nadelen van in het buitenland werken als ingenieur

Ontdek waarom bio-ingenieurs wél snel werk vinden

Bron: vacature.com.