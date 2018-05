Meer dan 3.500 euro bruto in de maand verdienen? In deze financiële jobs lukt dat vacature.com finance

29 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Volgens ons jongste Salariskompas verdient de gemiddelde bediende in België 3.510 euro bruto per maand. In de financiële wereld is dat algauw 300 euro meer. Niet slecht! Maar wil je echt veel verdienen, dan ga je best meteen voor een van onderstaande jobs.

1. Financieel manager

Wie het in z’n mars heeft om voor zijn baas duizenden euro’s of zelfs miljoenen te beheren, heeft zelf meestal ook een goedgevulde bankrekening. Schop je het tot bankdirecteur, dan zit je al helemaal op rozen. Pas op, je mag dan wel rekenen op een 60-uren werkweek, en stressloos zal je bestaan vast ook niet zijn. Voor wat, hoort wat.

2. ICT-manager

Voor deze goedbetaalde job hoef je niet altijd veel kennis van financiën te hebben. Als ICT-manager is de ‘achterkant’ van de dienstverlening van een bank of verzekeraar jouw domein. De veiligheid van transacties en gegevens is natuurlijk van cruciaal belang.

3. Manager zakelijke dienstverlening

De manager op het gebied van zakelijke dienstverlening haalt nieuwe klanten binnen, verkoopt financiële producten, netwerkt en staat in voor een excellente service. Hij is het visitekaartje van het bedrijf.

4. Jurist

Ben je op de hoogte van de nieuwste belastingregels, ben je juridisch sterk en ken je alles van financiële producten? Juridische consultants zijn onmisbaar in de financiële wereld en verdienen dus ook navenant.

5. Managers op het gebied van marketing, reclame en research en development

Ook met een creatief profiel ben je welkom in de financiële wereld. Ben je een ster in marketing en PR, dan help je jouw werkgever op de kaart te zetten: een onmisbare schakel in het geheel!

