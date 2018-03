Meer dan 2500 euro verdienen terwijl je pas van school komt? In deze sectoren kan het Redactie vacature.com campus

15 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 Vacature.com Studeer je dit jaar af en wil je graag weten welk loon je kan onderhandelen voor je eerste job? Of moet je nog beslissen welke richting je gaat volgen, en vraag je je af in welke domeinen je het meeste kan verdienen? Deze top 10 van starterslonen* zet je op weg!

Verder studeren loont

Wil je als starter het grote geld binnenrijven? Kies dan voor een universitaire opleiding. Schoolverlaters met een academische master verdienen op hun eerste job gemiddeld 2.579 euro bruto. Ga je aan het werk met een academische bachelor, dan kan je rekenen op ongeveer 2.270 euro. Een professioneel bachelordiploma is goed voor een startloon van 2.234 euro, terwijl je met een diploma middelbaar onderwijs gemiddeld 2.073 euro op je rekening ziet verschijnen. Dat blijkt uit de cijfers van het meest recente Salariskompas van vacature.com en KU Leuven.

Dokters aan de top

Maar welke richting kies je nu best aan de universiteit? Je kan het misschien al raden: geneeskunde. Medisch en paramedisch personeel met een universitaire opleiding begint te werken aan een gemiddeld salaris van 3.112 euro bruto. Veel dokters, tandartsen, kinesisten en andere medische hulpverleners gaan overigens aan de slag als zelfstandige. Als je sterk in je schoenen staat en graag je eigen baas wil zijn, kan dat lonen. Met een vrij beroep verdien je namelijk zo’n 2.903 euro per maand. Onder de categorie ‘vrije beroepen’ vallen ook functies als architect, boekhouder, advocaat en notaris. Ook dat zijn dus interessante jobs voor starters.

Lees ook: zo moet je onderhandelen over je loon

Overheid interessant voor masters

Het onderzoek bewijst nog maar eens dat de overheid een aantrekkelijke werkgever is. Overheidsdiensten halen een derde plaats, met een gemiddeld brutoloon van 2.852 euro voor wie een masterdiploma heeft. Heb je een professionele bachelor, dan verdien je als ambtenaar echter een stuk minder: gemiddeld 2.163 euro. Wie geen hoger diploma heeft, krijgt met 2.138 euro haast hetzelfde loon.

STEM-studies scoren

Andere domeinen waarin je als schoolverlater goed boert zijn productie en techniek (2.825 euro bruto), wetenschappelijk onderzoek (2.849 euro bruto) en reseach & development (2.751 euro bruto). Ook ingenieurs krijgen een aantrekkelijk startloon van gemiddeld 2.733 euro. Dat toont aan een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering, Mathematics) een garantie vormt voor een mooie verdienste.

Volg je hart

Uiteraard is loon niet het belangrijkste in een job. Het is vooral cruciaal dat je je werk graag doet. Ben jij creatief? Schrijf je graag teksten of wil je graag aan de slag voor televisie? Dan zal je waarschijnlijk niet rijk worden. Design, journalistiek en creatieve beroepen bieden het laagste startersloon aan: schoolverlaters met een master krijgen in die sectoren gemiddeld 2.174 euro. Professionele bachelors, die dankzij de praktijkgerichte opleiding meteen klaar zijn voor het werkveld, kunnen rekenen op zo’n 2.212 euro. Maar als dat hetgeen is wat jij het liefste doet, staar je dan niet blind op de cijfertjes en volg vooral je hart!

TOP 10 gemiddelde brutolonen voor masters

1. Medisch & paramedisch personeel: 3.112 euro

2. Vrije beroepen: 2.903 euro

3. Overheidsdiensten: 2.852 euro

4. Wetenschappelijk onderzoek: 2.849 euro

5. Productie & techniek: 2.825 euro

6. Research & development: 2.751 euro

7. Ingenieurs: 2.733 euro

8. Juridisch: 2.666 euro

9. Toerisme: 2.630 euro

10. Franchising & filaalhouder: 2.619 euro

Toon me alle jobs voor starters

Lees ook:

Deze bedrijven hebben een uitstekende reputatie op vlak van werkomstandigheden

Is het waar dat onderzoekers je googelen voor je op gesprek gaat?

Deze diploma's zijn gegeerd op de arbeidsmarkt

* De vermelde bedragen zijn bruto sectorgemiddelden voor starters met 0 tot 2 jaar ervaring die het vacature.com Salariskompas invulden in 2017 - ze kunnen niet automatisch veralgemeend worden naar de volledige bevolking.

Bron: vacature.com.