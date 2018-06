Mannen verdienen gemiddeld 785 euro meer dan vrouwen Loes Liemburg

26 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt elk jaar een klein beetje af, maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Zo blijkt ook uit de meest recente resultaten van het De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt elk jaar een klein beetje af, maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Zo blijkt ook uit de meest recente resultaten van het Salariskompas * van vacature.com dat vrouwen nog altijd niet hetzelfde verdienen als mannen.

Het gemiddelde brutoloon van vrouwelijke voltijds werkende bedienden is volgens het laatste Salariskompas 3.011 euro per maand, tegenover 3.796 per maand voor mannelijke voltijds werkende bedienden. Kijken we naar de resultaten per sector, beroepscategorie en functieniveau, dan kunnen we enkel vaststellen dat de loonkloof een hardnekkige realiteit blijft. Opvallend: het verschil lijkt bovendien toe te nemen naarmate het functieniveau stijgt: in de sector management & directie is de kloof met 1.688 euro het grootst. Dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, heeft daar overigens niets mee te maken: het Salariskompas werd dus gevoerd onder voltijds werkende bedienden.

Lichte daling

De loonkloof neemt wel elk jaar een beetje af, in België zelfs sneller dan waar ook ter wereld. En toch gaat die daling traag. Volgens recente cijfers van de FOD Werkgelegenheid verdient een vrouw per uur gemiddeld 8 procent minder dan een man. Per jaar loopt dat zelfs op tot 21 procent.

Volgens ons Salariskompas is het gemiddelde verschil in brutomaandloon het grootst in de industriële sectoren: chemie (1.001,50 euro), de productie van voeding en andere consumptiegoederen (1.028,40 euro) en de textielindustrie (1.092,10 euro). De sector van juridische dienstverlening, notariaat en advocatuur is in onze cijfers de állerslechtste leerling van de klas, met een loonverschil van 1.147,80 euro.

Lees ook: Zoveel verdient de gemiddelde Vlaming

Eerste loonkloofwet

IJsland haalde begin dit jaar nog het nieuws met zijn nieuwe loonkloofwet. Bedrijven worden er voortaan verplicht om mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk te betalen. In 2022 wil IJsland zijn loonkloof, die momenteel 14 procent bedraagt, helemaal weggewerkt hebben. Wist je trouwens dat België ook zo’n loonkloofwet heeft? Nota bene al sinds 2012, waarmee we het eerste land ter wereld waren met een dergelijke wet.

Mooi, maar... die wet wordt niet goed toegepast, stelt de progressieve vrouwenbeweging Zij-Kant. De wet verplicht bedrijven om hun loongegevens te publiceren, en ondernemingen met meer dan vijftig werknemers moeten elke twee jaar een verslag maken over de vooruitgang die ze boeken op het gebied van gelijk loon. Veel te weinig bedrijven houden zich aan die verplichtingen, aldus Zij-Kant, waardoor de cijfers sowieso een vertekend en te rooskleurig beeld van de realiteit opleveren.

Bruto versus netto

Wat je netto overhoudt van een brutoloon verschilt naargelang je situatie. Je statuut, burgerlijke staat en de extralegale voordelen die je ontvangt spelen hier een rol in. Zo is het mogelijk dat een collega met hetzelfde brutoloon toch meer op zijn rekening gestort krijgt dan jij. Met de bruto/netto calculator kan je je netto-inkomen nauwkeuriger berekenen.

* Over het Salariskompas: 49.700 bedienden uit Vlaanderen en Brussel vulden de online vragenlijst in, waarvan 63% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar. 27% van hen volgde geen hoger onderwijs, 32% heeft een professionele bachelor, 7% een academische bachelor en 34% heeft een academische master.

Lees ook:

Dit verdien je in de chemie en farmaceutische sector

Op hoeveel vakantiegeld heb jij recht? Bereken het hier.

Dit zijn de meest hardnekkige knelpuntberoepen van het moment

Bron: vacature.com.