Mannen en vrouwen zijn anders, behalve als ze leiding geven

16 november 2018

Een wereldwijde studie van Hudson toont dat vrouwelijke managers een eerder 'mannelijke' leiderschapsstijl hanteren. Jammer, vindt UA-professor Jesse Segers.

Je hebt het vast al wel eens horen waaien: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Ook bij HR-dienstverlener Hudson kunnen ze erover meespreken. Zij voerden recent een onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Daarvoor analyseerden ze de persoonlijkheidsprofielen van 50.000 werknemers en 500 leidinggevenden van over de hele wereld. De resultaten bevestigen eerdere studies: mannen zijn gemiddeld genomen besluitvaardiger, stressbestendiger en assertiever dan vrouwen; vrouwen zijn socialer, hulpvaardiger en georganiseerder dan mannen.

“Dat beeld verandert wanneer we er de resultaten van de leidinggevenden uitfilteren”, vertelt Evi D’Hose, senior R&D-consultant bij Hudson. “Ineens zijn er amper nog verschillen tussen mannen en vrouwen waar te nemen. Eigenschappen die we doorgaans met mannen associëren – strategisch denken, focus op resultaten, overtuigend communiceren – komen dan ook bij de vrouwen sterk naar de voorgrond.”

Empathie tonen mag

Wil dat dan zeggen dat je je als vrouw maar beter mannelijk gaat gedragen als je naar de top wil doorgroeien? “Die indruk zou je inderdaad kunnen krijgen”, reageert Jesse Segers, rector aan het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde in Utrecht. “Hoe hoger in de hiërarchie, hoe ‘mannelijker’ de rollen immers vaak worden gedefinieerd. Het lijkt alsof we ‘vrouwelijke’ sterktes onvoldoende vinden om een team of organisatie te leiden.”

Een houding die volkomen onterecht is, weet Segers. “Managers die ‘een vrouwelijke stijl’ hanteren, brengen empathie en participatieve beslissingsprocessen in ondernemingen binnen. Dat zijn waardevolle eigenschappen, zeker in de complexe realiteit waarin bedrijven vandaag opereren. Gelukkig beginnen meer en meer bedrijven in ons land dat ook in te zien. Langzaam maar zeker komt er een meer hybride invulling van de leidinggevende rol. Denk maar aan het succes van de #MeToo-beweging. Het is waarschijnlijk net omdat we naar die hybride rollen evolueren, dat die verhalen over toxisch leiderschap aan de oppervlakte komen. De grote massa aanvaardt een te dominante leiderschapsstijl niet langer en wil de excessen eruit.”

