Mag je van je baas niet thuiswerken? Met deze argumenten trek je hem over de streep Joni Horemans

02 juli 2018

08u00

17% van de Belgische werknemers werkt regelmatig van thuis uit, dat blijkt uit een enquête van de Federale Overheidsdienst. Daartegenover geeft 30% van degenen die niet mogen thuiswerken aan dit wel te zouden willen. Enkele tips voor wie zich in zulke situatie bevindt.

Berg voordelen

Om een sceptische baas over de streep te trekken, zul je hem/haar ervan moeten overtuigen dat thuiswerk ook voor het bedrijf een goede zaak is. Niets beters dan hiervoor een stevige lijst argumenten op tafel te gooien. Gelukkig zijn er tal van wetenschappelijke studies die hier kunnen bijvallen. Uit onderzoek bleek zo immers al dat thuiswerk het ziekteverzuim doet dalen en de werktevredenheid laat stijgen. Werknemers waarderen het vertrouwen dat ze krijgen waardoor hun motivatie toeneemt. Ook spaart je baas woon-werkonkosten uit en verlies je geen tijd in files, die overigens verminderen wanneer meer mensen van thuis uit werken. De werk-privébalans verbetert en daarenboven geven heel wat mensen aan zich thuis beter te kunnen concentreren.

Testfase

Verwacht niet dat je voortaan al je uren vanuit je woonkamer zal mogen kloppen. Vraag om te beginnen om één of twee dagen thuis te mogen werken, bij wijze van proefperiode. Zo kan je baas aan het idee wennen en ervaren jullie hoe het loopt. Grijp deze kans om bovengenoemde voordelen in de praktijk te laten gelden!

Wettelijk kader

Het is uiteraard erg belangrijk in orde te zijn met de wet. Misschien kijkt je baas op tegen de formaliteiten die een verandering in het werkregime met zich meebrengt? Help hem/haar hier dan bij door je te informeren omtrent de actuele wetgeving rond thuiswerk en alvast een kader te creeëren om als bijlage aan het arbeidscontract toe te voegen. Dit moet vermelden op welke dagen er thuis gewerkt zal worden, de tijdstippen en de wijze waarop de werknemer bereikbaar moet zijn, de plaats waar hij zal werken, de tijdstippen waarop een beroep kan gedaan worden op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de wijze waarop een einde gemaakt wordt aan het telewerk.

Streefdoelen

Daarnaast doe je er goed aan een concrete takenlijst te presenteren die je van thuis uit zult afwerken. Koppel hier bepaalde doelen aan vast. Zo kan je baas vanop afstand leiding geven en heeft hij/zij een houvast op basis waarvan je werk te beoordelen. Je buigt zo een controlegerichte aanpak om in een resultaatgerichte.

Skypemeeting

Doe ook voorstellen om de uitdagingen die thuiswerk met zich meebrengt het hoofd te bieden. Hoe onderhoud je bijvoorbeeld het contact met collega’s? Organiseer Skype-meetings en vraag op geregelde tijdstippen feedback van je baas en/of collega’s. Zorg er zeker ook voor dat je op voorhand de nodige IT-toepassingen op je laptop of computer thuis installeert.

Compensaties

Maak verder goede afspraken over je bereikbaarheid en stel compensaties voor indien er bepaalde taken wegvallen. Kan je bijvoorbeeld geen telefoons beantwoorden, kun je in de plaats een extra dossier behandelen, of een avond stand-by zijn. Laat je creativiteit de vrije loop en weet goed wat je wilt vooraleer je bij je baas gaat pleiten.

Petitie

Thuis of op kantoor, je blijft deel uitmaken van een team. Het is dan ook belangrijk dat alle collega’s zich achter het idee van thuiswerk scharen. Vraag je teamgenoten om hun mening zodat niemand zich benadeeld voelt en stel een collectief plan op om je baas te overtuigen. Met een petitie kan je zwart op wit aantonen dat er een breed draagvlak is voor thuiswerk.

TIP: Het functioneringsgesprek is ook een ideaal moment om het onderwerp van thuiswerken aan te snijden. In onze gids zetten we nog andere bruikbare tips op een rij.

