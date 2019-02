Loononderhandeling: zo krijg je toch je zin Joni Horemans

06 februari 2019

08u00

Kreeg je zopas een interessante job aangeboden? Proficiat, nu kan het echte werk beginnen. Voor je je handtekening onder een contract zet moet je immers vaak nog een loongesprek voeren. Veel mensen vinden dat nog meer beangstigend dan het sollicitatiegesprek. Met de volgende tips ben je alvast goed voorbereid.

Doe grondig onderzoek

Misschien droom je er (luidop) van om een astronomisch bedrag bij de hr-dienst los te weken, maar toets dan toch maar eens even die verwachtingen af met de situatie op de arbeidsmarkt. Start dus met een grondig onderzoek naar de lonen van werknemers met een soortgelijk profiel. Je kan mensen uit je netwerk er rechtstreeks naar vragen, maar wie minder assertief is, of deze vaak gevoelige informatie liever onbesproken laat, kan ook via andere methodes het nodige achterhalen. Via ons Salariskompas bijvoorbeeld: je vult je gegevens in en het Salariskompas berekent wat iemand met jouw profiel gemiddeld verdient. Een andere optie is om vacatures te bekijken waarbij lonen vermeld worden of op zoek te gaan naar je CAO. Daarin ontdek je handige loonschalen en –tabellen die een idee geven van de verloning in de sector. Raak je er alleen niet uit en vrees je dat je bijvoorbeeld onderbetaald wordt, kun je steeds hulp vragen aan je vakbond.

Bereken hier wat je zou kunnen verdienen.

Ben je echt beter dan de rest?

Voor je harde cijfers op tafel gooit, is het ook van belang om eerlijk na te denken over je eigen kwaliteiten. Wat maakt dat jij een bepaald bedrag zou moeten verdienen? Waarom ben je misschien zelfs iets meer waard dan de gemiddelde collega? ‘Daarom’ of ‘omdat ik dat verdien’ is natuurlijk geen antwoord. Kom met stevige argumenten waarmee je je toekomstige werkgever haarscherp uitlegt wat jou uniek maakt en/of bewijzen uit het verleden die duidelijk maken dat het door jouw inbreng was dat er betere resultaten werden gehaald. Wees je ook bewust van de concurrentie. Zitten er honderden anderen te wachten op dezelfde job, dan heb je minder ruimte om stevig door te vragen dan wanneer er tal van openstaande vacatures zijn of bedrijven een regelrechte ‘war for talent’ voor jouw specifiek profiel voeren.

Uitgerekend: zoveel kost het je baas als jij 100 euro opslag krijgt

Onderhandelen: een kunst die je kan leren

Veel mensen moeten vooral hun eigen schroom overwinnen tijdens dergelijke gesprekken. Het zit dan ook niet echt in onze volksaard om het openlijk en kordaat over loon te hebben. Weet dat het gros van de werkgevers het als een sterkte beschouwt wanneer een werknemer voor zichzelf opkomt tijdens een salarisgesprek. Wie zijn eigen belangen kan verdedigen, zal in het verlengde daarvan immers ook de belangen van het bedrijf kunnen verdedigen. Heb dus geen schrik om een nee te krijgen, maar zie het als een kans om je assertiviteit en onderhandelingsskills te bewijzen.

Je nieuwe baas te slim af

Probeer waar mogelijk je nieuwe werkgever als eerste over de brug te laten komen. Vraag wat hij of zij als loon kan aanbieden vóór je zelf de vraag krijgt wat je loonverwachtingen zijn. Zo krijg je meteen een realistische richtprijs cadeau waarmee je aan de slag kan. Je moet ook weten dat het perfect normaal is om een paar dagen bedenktijd te vragen, eens er een loonvoorstel op tafel ligt.

Hou het grote plaatje voor ogen

Je loon is echt wel meer dan je brutosalaris, je loonpakket is je brutoloon mét een set van extralegale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfswagen, laptop en/of telefoon, pensioenregeling, onkostenvergoeding,… In bredere zin horen daar evengoed bepaalde persoonlijke voordelen bij, zoals thuiswerk, opleidingsmogelijkheden of flexibele werkuren: afspraken die de werksituatie voor jou aangenamer maken. Op die niveaus heb je vaak meer onderhandelingsruimte. Wil je toekomstige werkgever niet direct extra brutoloon uitschrijven, valt er hier misschien nog een en ander uit de brand te slepen.

Nog meer tips van loopbaanexperts? Download ons gratis e-book over loononderhandelingen en ontpop je tot een onderhandelexpert pur sang!

