Loononderhandeling: vijf gouden tips om het onderste uit de kan te halen

Bron: vacature.com magazine 4 vacature.com Onderhandelen over loon is zenuwslopend. Hoe bewijs je dat je meer verdient? Maj Buyst, director bij rekruteringsbedrijf Robert Half, geeft inzicht in de meest effectieve onderhandelingsstrategieën om tot je beoogde loonsverhoging te komen.

1. Kies het juiste moment

Kom niet uit de lucht vallen met je vraag naar een loonsverhoging. Dat is niet enkel weinig professioneel, je slaagkansen zijn minimaal. “Timing is cruciaal”, zegt Buyst. “Wacht tot je die ene grote klant hebt binnengehaald, je net een prestigieuze opleiding succesvol hebt afgerond of je een bijdrage geleverd hebt aan het positieve imago van je organisatie. Zo heb je een streepje voor.”

2. Bereid alles goed voor…

Deze tip klinkt vanzelfsprekend, maar zonder een uitgekiende voorbereiding sta je al snel met een mond vol tanden voor je baas. Je bereidt je op twee manieren voor, aldus Buyst: “Ga op loononderzoek. Bestudeer een looncalculator als het Salariskompas of salarisgids om te achterhalen wat je bij de concurrent zou verdienen.” Met die maatstaf geef je een geïnformeerde richting aan het gesprek.

3. … en wees ook fier op jezelf

“Tijdens je voorbereiding som je ook voor jezelf op waarom je een loonsverhoging verdient”, gaat Buyst verder. “Welke onmisbare rol vervul jij voor de organisatie? Welke verantwoordelijkheden neem je op in teamverband? Wat staat er op jouw palmares?” Met de antwoorden op die vragen op papier, sta je sterker in je schoenen bij je argumentatie voor een hoger loon. Dat zelfvertrouwen straal je uit, en dat maakt indruk.

4. Stel je steeds professioneel en constructief op

Lonen zijn gevoelige materie. Een constructieve houding tijdens het gesprek is een minimumvereiste. Je wil tenslotte resultaat. “Draai niet te lang rond de pot”, adviseert Buyst, “en wees transparant over je wensen. Die mogen niet van de pot gerukt zijn, want dan stoot je je werkgever tegen de borst. Je vraagt beter twee keer om 100 euro meer, dan één keer om 200 euro.”

5. En bespreek alternatieven bij een ‘njet’

Wat als een loonsverhoging er niet inzit? “Leg uit eigen initiatief alternatieven op tafel”, stelt Buyst voor. “Flexibele werkuren bijvoorbeeld, of de ruimte om een opleiding te volgen of je takenpakket te diversifiëren. Blijf vriendelijk en bewaak je goede reputatie.”

Misschien zit de timing niet goed of is het budget te strak. Lees ook de tips in ons gratis e-book en leg een goede basis om bij nieuwe kansen als eerste een loonsverhoging te krijgen.

