Lieven Scheire: “Tieners zoeken geen werkzekerheid. Ze zoeken een passie”

“Als je mensen een schip wil laten bouwen, moet je hen geen taken opleggen. Vertel hen liever over de pracht van de eindeloze zee, zodat ze zelf naar een boot gaan verlangen. Zo luidt een gezegde van schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Hetzelfde geldt voor jongeren en STEM-studierichtingen”, gelooft wetenschapsfanaat Lieven Scheire.

“Het heeft helemaal geen zin om een tiener te dwingen om daarvoor te kiezen. Of om hem of haar te wijzen op de werkzekerheid die met zo’n studierichting gepaard gaat. Dat schrikt jongeren alleen maar af! Als je mij vroeger had gezegd dat ik wetenschappen moest studeren zodat ik later een goede job zou hebben, dan had ik dat nooit gedaan. Op zo’n leeftijd denk je niet aan werken, dat klinkt saai. Jongeren zijn op zoek naar interesses, passies. Het is dus veel beter om hen op een ongedwongen manier te laten kennismaken met techniek en wetenschap.”

Spelenderwijs leren

“Mijn kinderen van 8 en 9 jaar zijn verzot op Scratch. Dat is een visuele programmeertaal, waarmee ze zelf verhaaltjes kunnen ontwikkelen. Als vriendjes dat zien, is ook hun interesse meteen gewekt. Omdat het zo leuk en speels is. Als je Scratch zou introduceren op school als onderdeel van een les, zou het volgens mij niet werken. Dan voelt het te veel als een verplichting. Maar laat kinderen er tijdens de pauze mee spelen en zijn ze er wél mee weg. Doorheen de jaren zal hun interesse voor programmeren blijven groeien, omdat ze zien wat voor toffe dingen je er allemaal mee kan doen.”

“Natuurlijk zal je niet iedereen meekrijgen. Dat is normaal, niet iedereen kan hetzelfde boeiend vinden. Maar nu is de groep jongeren die zich afkeren van techniek en wetenschap zo groot, omdat ze er nooit op de juiste manier mee in aanraking zijn gekomen. Laat ons dus vooral projecten en platformen creëren waar jongeren zelf kunnen ontdekken dat techniek en wetenschap leuk en uitdagend kunnen zijn. Dat geeft ongetwijfeld ook goesting om een studie in die richting te kiezen.”

