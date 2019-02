Lening voor tweedehandse auto drie keer zo duur als voor nieuwe Johan Van Geyte

05 februari 2019

08u00

Spotgoedkope financieringen voor een nieuwe auto zijn er genoeg, maar wat met leningen voor de aankoop van een tweedehandse wagen? De ouderdom van de auto bepaalt veel, zo blijkt.

Wie momenteel een nieuwe auto wil kopen, klopt best aan bij Beobank. De instelling vraagt maar 0,65% intrest. Leent u 15.000 euro op drie jaar, dan lost u gedurende 36 maanden 420,84 euro af. Na die periode hebt u bovenop het terugbetaalde kapitaal ook 150,24 euro aan intresten neergeteld.

Na Beobank volgen KBC/CBC en Belfius met een tarief van 0,80% en Argenta met 0,85%. Deze laatste heeft ook een tarief van 0,65%, maar dat is voor ecologische voertuigen.

Jonge tweedehandse auto’s

De tarieven voor nieuwe auto’s gelden meestal ook voor jonge tweedehandse wagens. Bij onder andere KBC/CBC, ING, BNP Paribas Fortis, bpost bank en Hello bank! vallen auto’s tot drie jaar onder die noemer. Bij Beobank, Argenta, AXA, Crelan en Europabank stoppen de voordeligste tarieven al na twee jaar.

Als u een auto koopt die tussen de twee en drie jaar oud is, moet u dus goed opletten. Voor deze categorie vindt u het beste aanbod momenteel bij KBC/CBC en Belfius met een tarief van 0,80%. Voor een lening van 15.000 euro op drie jaar geeft dat 36 maandelijkse afbetalingen van 421,80 euro en een totale intrestfactuur van 184,80 euro.

Auto van meer dan drie jaar

Bij de auto’s die ouder zijn dan drie jaar woedt de strijd tussen de banken minder hard. Crelan is momenteel de goedkoopste met een tarief van 1,88%. Voor de lening van 15.000 euro op drie jaar uit ons voorbeeld leidt dat al tot 36 maandelijkse afbetalingen van 428,74 euro en een globale intrestlast van 434,64 euro. Kortom: een lening voor een tweedehandse wagen van meer dan drie jaar is bijna drie keer zo duur als een financiering voor een nieuwe of recente tweedehandse auto.

Waarom die leningen zo duur staan? Banken houden in de categorie tweedehandswagens rekening met een groter aantal wanbetalers. De kans dat u onverwachte kosten hebt met een tweedehands wagen is groter. En het zijn meestal mensen met een wat lager inkomen die voor een tweedehands auto kiezen. Een ander aspect is dat bankiers in het segment van de financiering van nieuwe auto’s ook concurrentie krijgen van de constructeurs die met 0%-leningen uitpakken om hun auto’s makkelijker te kunnen slijten.

