Last van een winterdipje? Zo ga je toch elke dag welgemutst naar je werk Anneleen De Leyn

03 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Daar zijn de donkere weken weer met natte, kille en vooral korte dagen. Wie elke werkdag halsstarrig uitkijkt naar het dekentje in de zetel ‘s avonds, kan last hebben van een winterdip. Maar life goes on en elke dag is het weer op naar de werkvloer. Hoe maak je zo’n dip draaglijker voor jezelf en je collega’s?

Welke dip? Winterdip

In de winter krijgen we minder uren de zon te zien, en door minder daglicht zijn we meer vatbaar voor een dip, een winterdip dus. Onze biologische klok raakt wat in de war en daardoor kan je je moe, futloos, en prikkelbaar voelen. Vaak kan je je ook minder goed concentreren en heb je meer slaap nodig dan anders. Sommigen bestrijden een winterdip met lichttherapie. Deze tips kunnen je ook al een heel eind helpen, zeker wie er ook last van heeft bij het uitoefenen van zijn of haar werk.

Begin de dag gemotiveerd

Moeite met opstaan? Neem tijdens een warme douche de tijd om goed wakker te worden. Leg je kleren de dag voordien al klaar zodat ook dat niet voor ochtendstress zorgt. Wie opziet tegen de ochtendkou in huis, kan kiezen voor een automatische thermostaat zodat het al lekker warm is tegen dat je opstaat. Neem de tijd voor een lekker en gezond ontbijt. Daarna kan je de dag veel beter aan. Nog steeds geen motivatie om te gaan werken? Bedenk dan dat je dankbaar mag zijn om deze job te doen, wat voor voordelen het jou zoal oplevert en wie je er allemaal (mee) helpt.

Probeer beweging in je dag te steken

Is sporten nu even te veel gevraagd? Begint dan al op weg van en naar je werk: ga zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de werkplek, bushalte of station. Ook tijdens de middagpauze is het verleidelijk om lekker warm binnen te blijven. Toch doet een korte wandeling als dessertje nog zo deugd. Trek je jas aan, doe je sjaal om, zet die muts op je hoofd en ga naar buiten. Je zal merken dat je met een enorme energieboost terug aan de slag gaat. Buitenlucht geeft jou en dat stel hersenen van je de broodnodige verse zuurstof. Waarom denk je dat kinderen buiten moeten spelen tijdens de speeltijd?

Pauzeer regelmatig

Wist je dat je je maar maximum 20 minuten aan een stuk kan concentreren? Las dus regelmatig een mini-pauze van een paar minuten in. Handig om een kop koffie of thee te halen, naar het toilet te gaan of even iets anders te doen. Probeer bij een iets langere pauze ook weer naar buiten te glippen, al is het maar voor een frisse neus.

Let op wat je eet en drinkt

Ook gezonde voeding heeft invloed op je gemoed. Probeer vooral veel fruit en groenten te eten, en granen, zaden en noten. In de winter is het verleidelijk om terug te grijpen naar comfortfood met veel vet en koolhydraten, maar weet dat het vooral (groene) groenten zijn die je fitter zullen doen voelen en je stemming positief zullen beïnvloeden. Probeer ook koffie en zoetigheden te beperken.

Hou het niet voor jezelf

Breng je collega’s en je leidinggevende op de hoogte van je dipje. Zo kunnen ze er rekening mee houden en begrip voor opbrengen mocht je prikkelbaar uit de hoek komen. Meld het zeker als je merkt dat je prestaties eronder lijden. Wie weet kan het werk tijdelijk herverdeeld worden? Of misschien kan je wat schuiven met je uren zodat je ’s avonds vroeger thuis bent en nog kan genieten van het laatste zonlicht van de dag.

Stel je sociaal op en draag bij tot een goede werksfeer

Ook al zou je misschien nog het liefst de hele dag in een cocon kruipen om je werk zo snel mogelijk af te hebben, sluit je vooral niet af van je collega’s. Sla een praatje aan het koffieapparaat, vertel iets wat je grappig vond en lach er samen om. Zo verzet je je gedachten even en verdring je negatieve gevoelens en gedachten. De werksfeer verbetert er alleen maar op en voor je het weet zit de werkdag er weer op.

Neem een dag verlof

Heb je het gevoel dat je er echt eens een dagje tussenuit moet? Vraag een dag verlof aan en maak een boswandeling of ga naar de sauna om heerlijk te ontspannen. Of kruip gewoon de hele dag onder dat dekentje in de zetel met een goed boek en een warme kop thee. Niet genoeg aan één dag? Plan je vakantie en begin al maar met aftellen.

