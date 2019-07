Laat je niet vangen: 7 strikvragen die rekruteerders graag stellen Charlotte Fouquet

11 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Dat je goed voorbereid naar een sollicitatiegesprek vertrekt, is evident. Kom zoveel mogelijk te weten over het bedrijf waar je solliciteert en zorg ervoor dat je vlot kan vertellen over jouw werkverleden. Verwacht je ook aan enkele moeilijke vragen, die polsen naar informatie die niet noodzakelijk in je cv te vinden is. De zeven vragen hieronder zijn enorm populair bij rekruteerders. Laat je niet uit je lood slaan en maak indruk met je antwoorden.

1. Vertel eens iets over jezelf

Dit is vaak de eerste vraag tijdens een sollicitatiegesprek. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige vraag, maar het risico bestaat dat je te veel uitweidt, of dat je geen relevante of te persoonlijke informatie deelt. Vertel kort en bondig over je studies, professionele ervaringen en de successen die je boekte. Is het een losser bedrijf, waar de persoonlijkheid van werknemers van groot belang is, dan kan je over persoonlijkere zaken vertellen zoals hobby’s en reiservaringen. Maar leg daar niet de nadruk op. Hoe je over jezelf vertelt, is ook van belang. Wees enthousiast en laat valse bescheidenheid achterwege.

Tip: Solliciteren kan je leren: download hier onze handige gids.

2. Wat is je grootste zwakte?

Ook dit is een vraag die quasi in elk sollicitatiegesprek aan bod komt. De vraag polst naar je zelfkennis. Vermijd de clichés. Perfectionisme en té hard willen werken hebben rekruteerders al veel te vaak gehoord. Kies voor een zwakte die minder of helemaal niet relevant is voor de job. Solliciteer je voor een job als boekhouder, dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat je niet graag voor grote groepen spreekt. Dat is een vaardigheid die wellicht niet bovenaan je takenpakket zal staan. Toon ook je bereidheid om te werken aan je zwakke punten.

Lees ook: Solliciteren terwijl je werkt: stiekem of open kaart spelen?

3. Ben je al eens ontslagen en waarom?

Doorgaans hebben we het niet graag over onze mislukkingen, zeker niet als we indruk willen maken op onze gesprekspartner. Toch is hier de gouden raad om eerlijk te zijn, zelfs al was een eerder ontslag het gevolg van een door jou gemaakte fout. Toon je niet bitter over deze ervaring, maar leg uit hoe je je hebt herpakt en van het ontslag hebt geleerd. Niemand is onfeilbaar. Het gaat erom hoe je de situatie hebt aangepakt.

4. Kan je dat gat in je cv verklaren?

Heel wat mensen hebben een onderbreking in hun loopbaan, om uiteenlopende redenen: familiale oorzaken, een wereldreis, een (bijkomende) opleiding, een ontslag waarop niet meteen een nieuwe job volgde … Wat de reden ook is, laat duidelijk blijken dat een carrière voor jou wel degelijk belangrijk is. Leg uit wat je in die periode(s) wel hebt gedaan en geef ook aan wat je uit die ervaringen hebt geleerd.

5. Wat vond je minder leuk aan je vorige job?

Vooral als je voor een gelijkaardige functie solliciteert, kan dit een lastige vraag zijn. Belangrijk is dat je niet te negatief bent, noch over je taken, noch over je oude collega’s of baas. Wees ook eerlijk. Geen enkele job is perfect en niemand zal je geloven als je zegt dat je alles leuk vond. Start met een positieve noot en vertel wat je wel aangenaam vond. Bij de taken die je minder leuk vond, kan je vermelden hoe je hebt geprobeerd die aangenamer of efficiënter te maken.

6. Waar kan je je erg druk om maken?

Rekruteerders polsen graag naar de ‘kleine kantjes’ van een sollicitant, om dat daarin vaak de persoonlijkheid van iemand schuilt. Hou het bij veilige antwoorden zoals ‘slechte chauffeurs’ of ‘te lang moeten wachten aan de kassa’. Vertel over je ergernissen met de glimlach. Zo toon je dat je jezelf kan relativeren. Niemand zit immers te wachten op een driftkikker als collega.

7. Heb je nog vragen?

Voor veel sollicitanten is een sollicitatiegesprek een stresserende gebeurtenis. Ze zijn dan ook blij als het afgerond is. Toch is het een goed idee om bijkomende vragen te stellen. Zo toon je je interesse en motivatie. Vraag bijvoorbeeld hoelang medewerkers gemiddeld voor het bedrijf blijven werken. Dat kan je al iets vertellen over de werksfeer. Of vraag welke doelstellingen je na een jaar zou moeten halen. Elke vraag die je gedrevenheid weerspiegelt, is een goede vraag.

Lees ook:

Tips van de sollicitatiespecialist: “Als de rekruteerder meegaat in het gesprek, zit je goed”

Aan deze punten moet een goed cv aan voldoen

Volgens de professionals: zo maak je indruk tijdens je sollicitatiegesprek

Bron: vacature.com.