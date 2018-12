Klopt het dat je veel ICT-jobs gewoon zelf kan aanleren? vacature.com IT

Bron: vacature.com 1 vacature.com “Wie wat Engels spreekt en een beetje analytisch denkt, kan vandaag veel “Wie wat Engels spreekt en een beetje analytisch denkt, kan vandaag veel ICT-jobs gewoon zelf leren.” Die ietwat provocerende uitspraak komt van Microsoft-topvrouw Katrien De Graeve, ook bekend van Team Scheire. Wat denken andere IT’ers van die stelling? vacature.com trok aan de mouw van drie van hen.

Dat er een grond van waarheid in de stelling zit, bevestigen onze drie IT’ers. Maar ze willen de uitspraak ook nuanceren. “Als je geen opleiding volgde, heb je blinde vlekken in je kennis”, stelt Wim Allegaert vast. Hij is systeem- en netwerkbeheerder bij de Arteveldehogeschool. “Dat is logisch: als je doelgericht kennis verwerft voor een bepaalde job, laat je dingen links liggen die je daar niet meteen voor nodig hebt. De meerwaarde van een IT-opleiding is dat je een bredere bagage hebt waardoor je sneller beslissingen kan nemen. Dat helikopterzicht kan je ook verwerven door de kennis en inzichten van ervaren collega’s. Zelf ben ik industrieel ingenieur met optie biochemie en leerde ik veel van een ervaren IT’er op mijn eerste job. Zonder zijn feedback was het moeilijk geweest. Niet elke beginnende IT’er komt zo iemand tegen.”

Passie voor IT

Of je een IT-job aankan zonder dat je een IT-opleiding volgde, hangt ook af van de aard van de job. Dat zegt Vincent Verbist, senior software engineer bij Lemon Companies. “In sommige jobs moet je wiskundige formules omzetten naar code. Zonder de achtergrond van een opleiding is dat werk té technisch of wiskundig. Dan mag je nog Engels spreken en analytisch kunnen denken… Maar er zijn zeker jobs die je perfect kan doen zonder een IT-opleiding. De passie voor IT en computers is cruciaal. Ik programmeerde nog voor ik informatica studeerde.” “Ik kan me aansluiten bij de uitspraak van Katrien De Graeve”, zegt Stefan Gulinck, network architect bij Belnet. “Nu, ‘een beetje analytisch denken’ vind ik wel een understatement. Je hebt toch echt een wiskundige geest nodig. En om op vlak van wiskunde en algoritmen helemaal mee te zijn, is meer nodig dan zelfstudie. Dan is een opleiding nuttig, maar het kan ook via bijscholing of door te leren van collega’s.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Bedrijven moeten openstaan voor kandidaten zonder een specifieke IT-opleiding, vinden de drie IT’ers. Die profielen aanwerven is een goede zaak voor alle betrokken partijen. “Het voordeel van mensen zonder een IT-opleiding is dat ze zich vaak beter kunnen inleven in de eindgebruiker”, merkt Wim Allegaert op. “Je vindt die profielen niet toevallig vaak in de functionele analyse. Ben je technisch geschoold, dan zoek je een goede oplossing vanuit technisch perspectief, maar dat is niet noodzakelijk de beste oplossing voor de eindgebruiker. In dat geval moet een bedrijf een tweede persoon aanwerven die de vertaling doet van de noden van de eindgebruiker naar de ontwikkeling.” Kandidaten zonder IT-opleiding aanwerven is haast onvermijdelijk, zegt Stefan Gulinck. “Bedrijven kunnen volgens mij niet anders, de krapte op de arbeidsmarkt is een echt probleem. Zo zie je dat bedrijven als IBM en Microsoft bewust mensen zonder IT-diploma aanwerven en hen zelf opleiden. Dat is goed, want er zit een massa potentieel bij die groep. Veel jongeren weten op hun achttien niet wat ze echt willen en kiezen zomaar voor een bepaalde studierichting. Maar er kan veel IT-potentieel schuilen in iemand die pakweg klassieke filologie studeerde.”

Tussenstatuut gewenst

Er ontbreekt iets om het aanwerven van IT’ers zonder specifieke opleiding te stimuleren, vindt Vincent Verbist. “Er zou een tussenstatuut moeten zijn voor mensen die IT’er willen worden zonder dat ze een specifieke opleiding volgden. Want bedrijven nemen een risico als ze zo’n profiel gedurende een jaar zelf opleiden. Stel dat men dan vaststelt dat die persoon niet echt geschikt is... Zo’n tussenstatuut zou het gemakkelijker maken om de samenwerking te verbreken als dat nodig is. Maar de IT heeft wel degelijk nood aan mensen die de opleiding niet volgden. Zij zijn vaak erg gemotiveerd. Je weet ook dat ze de meest recente technologieën onder de knie hebben. Maar een garantie op succes is er niet.”

Meer real life-projecten in de opleidingen

Dat alles betekent niet dat IT-opleidingen zinloos zijn. “De meerwaarde van een opleiding is dat je de architectuur en de protocollen grondig leert”, vindt Stefan Gulinck. “Als IT’er moet je die kennen en weten hoe je erop voortbouwt. Het zijn dan ook eerder de geschoolde IT’ers die nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Je kan dat zelf leren, maar dan moet je echt talent hebben. Neem nu de codering voor artificiële intelligentie, dat gebeurt volgens bepaalde standaarden. Je hebt een opleiding van vier, vijf jaar nodig om die te beheersen.” Vincent Verbist vindt dat IT-opleidingen verrijkend zijn voor de kennis van een IT’er. “Studenten komen geregeld in contact met mensen uit het werkveld die hun kennis delen. Zo krijgen ze toegang tot veel informatie.” Toch vindt hij dat er heel wat verbeteringen aan de opleidingen mogelijk zijn. “Toen ik studeerde, was veel inhoud al gedateerd. Onlangs kreeg ik hier een nieuwe collega die pas was afgestudeerd in dezelfde richting als ik. Bleek dat zij net dezelfde schoolopdracht had gekregen die ik zeven jaar voordien ook moest uitvoeren. Dan ben je als opleiding verkeerd bezig. In de opleidingen zouden veel meer real life-projecten moeten zitten. Laat studenten applicaties maken die bedrijven ook echt nodig hebben. Veel van wat ik op school leerde, is niet bruikbaar in mijn job.”

