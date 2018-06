Jonge ingenieurs onderhandelen alsmaar harder over hun loon

14 juni 2018

De vraag naar ingenieurs op de Vlaamse arbeidsmarkt blijft groot. Jonge ingenieurs zijn goed op de hoogte van die schaarste en worden alsmaar veeleisender in hun loononderhandelingen. Met een startersloon van gemiddeld 2.733 euro bruto per maand – bijna 400 euro meer dan het algemeen startersgemiddelde in Vlaanderen – boeren ze goed. "Grote bedrijven bieden tegen elkaar op om hun favoriete kandidaat binnen te halen."

Van de schoolbanken geplukt

Pas afgestudeerden met een ingenieursdiploma op zak zijn zo goed als zeker van een job. Dat toont het Schoolverlatersrapport van de VDAB jaar na jaar aan. Ook in 2017 bengelen de ingenieurs helemaal onderaan de lijst ‘aantal werkzoekenden per studierichting’. Een combinatie van het lage aanbod en de grote nood, zegt Sofie Van Heucke, expert Engineering voor internationaal selectiekantoor Hays in West-Vlaanderen.

“En dat heeft gevolgen voor hun loon. Junior ingenieurs weten maar al te goed wat ze waard zijn. Op de universiteitsbanken krijgen ze het al te horen, en online simulatietools bevestigen dat. Ze worden nog voor hun diploma goed en wel aan de muur hangt, overstelpt door geïnteresseerde werkgevers. Logisch dat ze hun kans grijpen en alsmaar harder onderhandelen over hun salaris.”

Loonpolitiek

Er zijn veel verschillende soorten ingenieurs, en veel sectoren die hen nodig hebben. “Maar waar de grote spelers in periodes van schaarste de loonpolitiek opdrijven in de concurrentie rond de beste ingenieurs, vallen veel kleine bedrijfjes tussen de mazen van het net”, legt Van Heucke uit. “Grote werkgevers kunnen opbieden tegen elkaar om hun favoriete kandidaat over de streep te trekken. Dat is niet eerlijk, maar daar kan niemand iets aan veranderen. Er zijn gewoon te weinig – en te weinig geschikte – kandidaten voor de grote hoeveelheid ingenieursvacatures.”

Lees ook: Met deze ingenieursdiploma's zit je gebeiteld

Generatiekloof

Ingenieur is al jaar en dag een hardnekkig knelpuntberoep. In een alsmaar complexer wordende wereld hebben we ook mensen nodig die die complexe uitdagingen het hoofd bieden. Maar Van Heucke merkt wel een langzaam groeiende generatiekloof op: “Ik stel het voor de gemakkelijkheid zwart-wit voor, maar je ziet wel degelijk een verschil tussen de houding van meer ervaren ingenieurs van boven de 40 en junioringenieurs die op zoek zijn naar hun eerste job. Voor die eerste groep primeert de jobinhoud nog steeds, hun looneisen zijn correct en marktconform. Bij de tweede groep daarentegen, merk je dat de verloning doorslaggevender wordt.”

Verwend?

Voor Van Heucke gelden de vraag-en-aanbod-regels van de arbeidsmarkt tot op een bepaald punt. “Een van onze kandidaten had een afspraak om te gaan tekenen bij zijn eerste werkgever. Hij vroeg zich af of hij voor zijn aanwezigheid op die afspraak ook een vergoeding kreeg, zoals hij al had gehoord van studiegenoten in het Brusselse en het Antwerpse. Daar is het dus blijkbaar niet ongezien om een signing fee uit te keren aan nieuwe werknemers als ze hun contract gaan tekenen. Dan vraag ik me toch luidop af: hebben we dan niet een grens bereikt?”

