Jobs in financiën: van witwasbestrijder tot beloningspecialist vacature.com finance

05 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 Vacature.com De financiële sector bulkt van de exotische functietitels. Naast boekhouders en fiscalisten lopen er zo ook controllers, compliance officers en ontvangers rond. Qué?! We verhelderen enkele minder doordeweekse financiële beroepen.

Estate planner

Deze expert, in het Nederlands ook wel successie- en vermogensplanner genoemd, is vooral populair bij welgestelde landgenoten. Hij of zij helpt familievermogens optimaal te beheren en staat daarbij steeds klaar met deskundig advies. De estate planner is je rechterhand bij het opstellen van een huwelijkscontract, bij echtscheidingen of in erfeniskwesties. Ook op gebied van andere geldzaken, zoals schenkingen (al dan niet aan een goed doel), leningen binnen de familie of je belastingaangifte kent deze man of vrouw alle tips & tricks.

TOON me nu alle jobs in financiën.

Controller

De controller heeft dan weer de zakenwereld als actieterrein. Met zijn grondige kennis van bedrijfseconomie en analytische geest leidt hij de financiën van zijn werkgever in goede banen. Hij optimaliseert systemen en procedures, maakt de begroting op en adviseert op basis daarvan de directie. Ook business analysten ontfermen zich over bedrijfsfinanciën en ontleden, zoals hun titel al aangeeft, bedrijfsmodellen. Het spreekt voor zich dat je wel wat financieel talent moet hebben om hiervoor in aanmerking te komen.

Reward and benefits specialist

Verder is de reward and benefits specialist een welkom financieel profiel in het bedrijfsleven. Een aanzienlijk deel van de kosten van een bedrijf betreft immers het loon van de werknemers. Een goede reward and benefits specialist is belangrijk om talent aan te trekken dat anders misschien verloren gaat aan de concurrentie. Zijn taak omvat het uitdokteren van een efficiënt, aantrekkelijk verloningssysteem dat de werkgever in staat stelt zoveel mogelijk aan te bieden tegen een zo laag mogelijk kostenplaatje. Hij berekent lonen en extralegale voordelen in harmonie met de bedrijfsfilosofie en uiteraard ook met de wet. Desgewenst informeert hij het personeel omtrent deze materie.

Lees ook: zoveel verdien je in de financiële sector

Compliance Officer

De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van wetten en regels binnen een bedrijf. Hij verzekert dat het betaalverkeer op een legale manier verloopt. Zijn belangrijkste taken zijn het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, alsook het formuleren van maatregelen hieromtrent. Ook kijkt hij toe op de aandelentransacties van personeelsleden en bewaakt zo de integriteit van het bedrijf. Doen er zich incidenten voor, is het aan de compliance officer om die te onderzoeken. Voor sommige ondernemingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen is het aanstellen van een compliance officer verplicht.

Collection Officer

Naast verstand van financiën dienen collection officers te beschikken over een gezonde dosis empathie en sociale vaardigheden. Je beheert openstaande vorderingen voor een bedrijf en onderhandelt bijvoorbeeld een afbetalingsplan met een klant. Ook in de functie van ontvanger ben je verantwoordelijk voor de schuldvorderingen van je werkgever. Daarnaast bereken je mogelijk het budget, de balans en de resultatenrekening en volgt het efficiënt gebruik van de economische middelen op.

Toon me alle jobs in de financiële sector.

Lees ook:

In deze bedrijven wil elke consultant en financieel adviseur werken

Deze diploma's zijn gegeerd op de arbeidsmarkt

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com.