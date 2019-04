Jobs in de bouw? Zorg dat je een breed profiel hebt vacature.com bouw

10 april 2019

08u00

Wie dacht dat je in de bouw vooral graag met je handen moet werken, mag zijn beeld bijstellen. De bouwsector is net zo goed op zoek naar hoger- en middenopgeleiden. "Door de krapte op de arbeidsmarkt zoeken we steeds vaker vooral breed inzetbare profielen."

De bouwsector is in verandering. De rol van klimaatvriendelijke maatregelen neemt toe, de digitalisering laat zich voelen en bouwbedrijven zijn steeds meer op zoek naar hogeropgeleid personeel. 26% van de vacatures voor bouwberoepen vraagt hogergeschoolden, 32% vraagt om middengeschoolden. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op basis van cijfers van de VDAB. “Volgens de laatste cijfers zijn nog maar 42% van de vacatures in de Vlaamse bouw voor laaggeschoolden bestemd. Voor hooggeschoolden zijn er maar liefst 4.372 vacatures,” zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Hogergeschoolden die dringend nodig zijn in de bouw zijn bijvoorbeeld projectleiders, calculatoren en werfleiders, zegt Dillen. En de krapte op de arbeidsmarkt is groot. “We krijgen er elk jaar 120 afgestudeerde burgerlijk ingenieurs bouwkunde bij, en 300 industrieel ingenieurs bouwkunde. Dat is te weinig, en die gaan ook niet allemaal naar de bouw natuurlijk.”

Krappe arbeidsmarkt vraagt aanpassingen

Het aantal knelpuntberoepen in de bouw neemt dan ook toe. “Het aantal vacatures in de bouw stijgt elk jaar, en heeft nu weer een recordhoogte bereikt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal werkzoekenden daalt: in Vlaanderen zijn er nu ongeveer 15.000, in 2014 waren dat er nog 26.000. Dus in vijf jaar tijd zien we een serieuze daling in het aantal beschikbare arbeidskrachten en een grote stijging van het aantal vacatures.”

Die krapte op de arbeidsmarkt leidt tot veranderingen in de sector. “We zien bijvoorbeeld steeds meer prefabricatie. Door het tekort aan personeel zoeken bedrijven middelen om mensen uit te sparen, dat kan met prefab. Maar die prefab-bouwpakketten moet natuurlijk wel allemaal uitgedacht en uitgetekend worden, en dat wordt door ingenieurs gedaan. Op de werf zelf wordt het werk geminimaliseerd,” zegt Dillen.

Een andere manier om mensen uit te sparen is door breed inzetbaar personeel te hebben. “Inderdaad zoeken we steeds meer brede profielen. Het is niet meer dé metselaar, dé bekister, schrijnwerker of loodgieter die we nodig hebben. Bedrijven profileren zich breder, gaan naast loodgieten ook cv’s installeren bijvoorbeeld, dus die zoeken breder inzetbare werknemers.”

Isolatie en zonnepanelen

Ook allerlei klimaatmaatregelen maken dat er bredere profielen nodig zijn. “Een metselaar moet niet alleen een mooie muur metselen, maar ook zorgen dat de isolatie goed is. Een dakdekker moet er rekening mee houden dat er zonnepanelen op het dak kunnen komen te liggen. Een stukadoor moet zorgen dat zijn werk goed aansluit op het schrijnwerk voor de luchtdichtheid. De wisselwerking tussen beroepen wordt zo steeds groter.” En ook hogeropgeleiden spelen een belangrijke rol bij klimaatmaatregelen. Technici van studiebureaus, werfleiders en tekenaars moeten energiezuinige projecten ontwerpen en erop toezien dat bijvoorbeeld de opgelegde energiezuinigheid van de bouwschil (het S-peil) daadwerkelijk wordt bereikt.

Hoe kunnen mensen in de bouw ervoor zorgen dat ze breed inzetbaar zijn? “Die brede profielen moeten door de scholen nog in de praktijk worden gebracht. Het komt dus enerzijds aan op bijscholing van de werknemers, anderzijds op bijscholing van de leerkrachten van het secundair onderwijs. Daar zetten wij op in met onze lokale bouwconfederaties en met onze opleidingsfondsen,” besluit Marc Dillen.

