Jobaanbieding? Roep nooit meteen: 'Ja!’

"De werknemer kiest", hoor je hr-managers wel eens zeggen. Zeker in sectoren als de zorg IT en techniek en productie is dit door de krapte op markt tegenwoordig een voldongen feit. Toch hebben veel sollicitanten de onverbeterlijke neiging om direct te springen zodra ze een job aangeboden krijgen. Dit zijn alvast enkele redenen waarom je toch nog beter wat bedenktijd vraagt.

Vermijd de pijnlijke ontnuchtering

De juiste match vinden is uiterst belangrijk. Denk je op voorhand niet goed na over de plek waar en de omstandigheden waarin je jouw 40 werkuren per week gaat slijten? Dan bestaat de kans dat de realiteit tegenvalt en dat je binnen afzienbare tijd op een ontslag zit te azen. Niet prettig voor de betrokken partijen én het kost veel geld en energie. Hoe beangstigend ook: dan is het misschien toch beter om een job waar je alleen maar slechte vibes bij voelt aan je neus te laten passeren.

Uiteenlopende filosofie

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe ontdek je nu of een job je wel echt gaat liggen? Om uit te zoeken of er ook langs jouw kant een goede match is, is het belangrijk dat je tijdens de sollicitatieprocedure gerichte vragen stelt. Denk daarbij vooral aan de zaken die voor jou belangrijk zijn; een goede werk-privébalans bijvoorbeeld, of aandacht voor teambuilding, de extralegale voordelen en doorgroeimogelijkheden, enzovoort. Zo kan je aftoetsen of je je kan vinden in de algemene bedrijfsfilosofie.

Fout plaatje

Het beste beeld van je mogelijk toekomstige werkgever krijg je niet door de website uit te spitten of de recruiter met vragen te bestoken. Ze zullen immers, net zoals jij in je cv, de zaken zo rooskleurig mogelijk weergeven. Zet daarom om te beginnen al je zintuigen op scherp wanneer je een bedrijf binnenstapt. Wat vind je van de inrichting van het kantoor? Hoe gaan personeelsleden met jou en elkaar om? Ogen ze gelukkig en enthousiast, of zien ze er eerder moe, gestresseerd of verveeld uit? Een aansluitende optie is om (ex-)werknemers van je potentiële nieuwe werkgever te bevragen over de sfeer op de werkvloer of bepaalde issues die er leven. Ken je niemand persoonlijk, dan kan je altijd via sociale media (LinkedIn) proberen om reacties los te weken.

Groot verloop

Probeer daarnaast te weten te komen wie je voorganger(s) was/waren en waarom deze het bedrijf heeft/hebben verlaten. Dit zegt vaak veel over de werkomstandigheden. Het hangt een beetje af van de sector en van het type job, maar in de regel is een groot verloop altijd een slecht teken.

In slechte papieren

Verder is het belangrijk onderzoek te doen naar de financiële gezondheid van het bedrijf dat jou wil strikken. Het mag dan misschien om je droomjob gaan, als de onderneming op de rand van faillissement balanceert, zal het sprookje niet lang blijven duren. Dan sta je binnen de kortste keren opnieuw op straat. Via de balanscentrale van de Nationale Bank kan je de jaarrekeningen van bedrijven online raadplegen.

Gemiste kansen

Kiezen is verliezen, leert de volkswijsheid ons. Door meteen bij de eerste de beste werkgever te tekenen, sluit je de deur voor veel andere opportuniteiten. Eens je ergens fulltime aan het werk bent, is het bovendien een stuk minder evident om tijd vrij te maken om nog verder te zoeken naar een job die wél op je lijf geschreven is. Het gevaar bestaat ook dat je na verloop van tijd went aan de situatie (én je loon) en blijft plakken op een plek die eigenlijk niets voor jou is.

TIP: Ga je binnenkort aan de slag bij een nieuwe werkgever? Voor je je handtekening zet, moet je goed op de hoogte zijn van wat er allemaal in de arbeidsovereenkomst staat. In ons gratis e-book zetten we alles op een rijtje.

