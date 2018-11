Gesponsorde inhoud Jezelf blijven ontwikkelen in je job? Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kan het! zorg

18 november 2018

12u00

Pas afgestudeerden, oude rotten in het vak en omgeschoolde nieuwelingen: bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is een evenwichtige mix van collega’s aan de slag. En er is continu nood aan vers bloed, want steeds meer mensen doen een beroep op thuisverpleging. Het tekort aan verpleegkundigen, samen met de toenemende zorgvraag, blijft een nijpend probleem.

Kurt Vanden Bussche/Adjunct-verpleegkundig directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen:

“Zelf ben ik binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen gestart als nursingbegeleider. Kansen heb ik hier zeker al voldoende gekregen om mij verder te ontplooien tot waar ik op vandaag sta. We staan bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen voor een grote uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekken. Zeker nu de bacheloropleiding verpleegkunde van drie naar vier jaar is opgetrokken, en er volgend jaar dus geen nieuwe bachelorstudenten op de arbeidsmarkt komen. Nu ja, verpleging is altijd al een knelpuntberoep geweest.”

Uitdagende toekomst

“Door de veranderingen binnen de gezondheidszorg en de vermindering van het aantal ligdagen in het ziekenhuis, worden meer en meer technische zorgen naar de patiënt thuis overgebracht. Zo is het de bedoeling om binnen de wondzorg de negatieve druktherapie over te hevelen naar de thuisverpleging. We moeten dan wel over het juiste materiaal beschikken om die zorg toe te dienen, technische ondersteuning voorzien en onze medewerkers nog specifieker opleiden. Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat wij deze zorgen zouden toedienen binnen de thuisomgeving, maar er is veel veranderd op korte tijd.” (lees verder onder de video)

Zorg op maat van de patiënt

Patiënten thuis laten herstellen is nog altijd de meest luxueuze en goedkoopste situatie voor het merendeel van de zorgbehoevenden. Zo werkt het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ook aan een systeem van “Onco@home”, waarbij oncologische medicatie niet noodzakelijk in het ziekenhuis, maar ook thuis bij de patiënt kan toegediend worden. Het werkpakket van de thuisverpleeg- en zorgkundigen breidt zo stap voor stap verder uit.

“Elke patiënt heeft zijn eigen levensstijl, eigen regels en gewoonten. Dat vraagt veel flexibiliteit van de zorg- en verpleegkundigen die moeten proberen om met ieders individuele wensen rekening te houden. Ze bieden zorg op maat, wat erg verschilt met de aanpak in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Om ze bij hun taak te helpen werken we met een elektronisch patiëntendossier, zodat medewerkers meteen kunnen inloggen op het dossier van de patiënt en zo rekening kunnen houden met hun noden en wensen. Uniek bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is dat de huisartsen en specialisten ook kunnen inloggen in het systeem, zodat iedereen een goed overzicht heeft van de gezondheidstoestand van de patiënt.”

Ambassadeurs van het Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is een warme plek om te werken, vindt Kurt. Dat hij er na een tienjarige uitstap- hij had elders een aanbod gekregen dat hij onmogelijk kon weigeren- opnieuw met open armen verwelkomd werd, zegt veel over de mentaliteit van de organisatie. En ook het loonpakket is aantrekkelijk.

“Naast je basisloon, waarbij anciënniteit meetelt, krijg je een wagen die je eventueel ook privé mag gebruiken, een gsm, maaltijdcheques, carwash bonnen en noem maar op. Uiteraard is het fijn om loon naar werk te krijgen, maar het mooiste is toch wel dat onze zorg- en verpleegkundigen beschouwd worden als de ambassadeurs van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en dat is iets wat heel veel voldoening schenkt.”

