Je takenpakket breidt uit? Onderhandel dan ook over je loon

Een job blijkt in de praktijk soms niet dezelfde als op papier. Geeft je baas je almaar meer taken die niet zijn afgesproken, of die nergens in je jobomschrijving te bespeuren vallen? Dan is het tijd voor een onderhoud. Met deze tips pak je zo'n moeilijke situatie verstandig aan.

Haal je contract erbij

Een exacte taakomschrijving is niet bij wet verplicht. Het kan dus zijn dat je contract simpelweg melding maakt van je functie, zonder te specifiëren welke taken daar precies aan gekoppeld zijn. Vind je in je contract enkel deze algemene functieomschrijving terug, kan het lastig zijn om aan te tonen dat een bepaalde taak ten onrechte op jouw bord terecht komt. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen: heb je je contract nog niet ondertekend, maak je dus best van te voren duidelijke afspraken omtrent je taakinhoud.

Wijkt een taak inhoudelijk duidelijk af van je overeengekomen takenpakket, heb je het recht deze te weigeren. Je bent immers contractueel gebonden aan de taakomschrijving in je contract. Een belangrijke eenzijdige wijziging wordt beschouwd als contractbreuk en genoodzaakt een ontslag. In dat geval heb je recht op een verbrekingsvergoeding.

Goed gesprek

Het bovenstaande is natuurlijk een worst-case-scenario. In de meeste gevallen helpt het om de situatie simpelweg bij je leidinggevende aan te kaarten. Het is belangrijk hier niet al te lang mee te wachten. Protesteer je niet binnen een redelijke termijn, gaat de wet er immers van uit dat je de situatie stilzwijgend aanvaardt. Blijft je baas je dus taken toebedelen die niet in je kraam passen en heeft hij/zij geen oor voor je subtiele protest, vraag je best zo snel mogelijk een gesprek aan.

Meer loon

Aanvaard je de extra taken, is het logisch dat je hier ook meer voor vergoed wordt. Ga na wat je redelijkerwijs als compensatie kan vragen en onderhandel met je baas over opslag. Vraag zo nodig ook om een herziening van je functie en/of taakomschrijving. Blijf steeds vriendelijk en diplomatisch en zet de gemaakte afspraken altijd op papier. Zo is er nadien geen ruimte voor discussie.

Alternatieve beloning

Een verhoging van je brutoloon is echter niet het enige waarover je kan onderhandelen. Misschien is het interessanter te polsen naar extralegale voordelen als compensatie voor je ruimere verantwoordelijkheden. Denk aan een nieuwe telefoon of laptop van het werk, of wie weet zit er wel een mobiliteitsoplossing in? Je kan bijvoorbeeld ook een winstuitkering vragen, of een bijkomende vergoeding voor de overuren die je presteert. Of waarom geen niet-financiële beloning, zoals flexibele werktijden, thuiswerk of meer verlofdagen? Spreek open met je baas over een tegemoetkoming voor je extra prestaties waar jullie je beiden goed bij voelen.

