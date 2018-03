Je salaris verdubbelen op 5 jaar tijd? Met deze 5 trucs kan het Kristina Rybouchkina

19 maart 2018

11u30

Bron: vacature.com 2 vacature.com Heb je opslag gevraagd , maar houdt je baas het been stijf? Blijf niet bij de pakken zitten en schiet in actie! Onderstaande tips kunnen je helpen om je chef alsnog te overtuigen, of om op een andere manier een rianter loon binnen te rijven.

1. Sluit een deal met je baas

Het is best pijnlijk om vol goede moed het kantoor van je baas binnen te gaan om opslag te vragen, en dan het deksel op je neus te krijgen. Maar geef vooral niet op. Vraag aan je leidinggevende wat je moet doen om wél een loonsverhoging te krijgen. Stel op basis van zijn of haar antwoord samen een aantal doelen, zodat je daar naartoe kan werken en zo toch je opslag kan verdienen.

2. School je bij

Niet alle bedrijven verlonen hun personeel volgens barema’s, maar als dat in jouw firma het geval is dan is het geen slecht idee om na je werkuren terug te keren naar de schoolbanken. Met een hoger diploma kom je namelijk automatisch in een betere loonschaal terecht. Ook een minder intensieve avondcursus is vaak de moeite waard. Als je bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden kan opnemen omdat je een bepaald computerprogramma onder de knie hebt gekregen, zal je dat vast weerspiegeld zien in je loonpakket. Bespreek dit op voorhand wel met je baas.

3. Trek naar het buitenland

Ben je avontuurlijk ingesteld en werk je voor een multinational, stel je dan kandidaat om naar het buitenland te trekken. Veel internationale firma’s voorzien een aanmoedigingspremie van zo’n 5 tot 10% voor werknemers die een functie in een ander land aannemen. Als je naar een minder ontwikkeld gebied trekt, krijg je er nog een mooie ‘hardship allowance’-bonus bovenop. Vaak komt de werkgever ook tussen in de kosten voor je woonst en onderwijs voor je kinderen, allemaal leuke extraatjes.

4. Verander van bedrijf

Is je baas niet te vermurwen, dan zit er soms niets anders op dan ontslag te nemen. Bij een ander bedrijf start je tenslotte met een schone lei. Je kan dus solliciteren voor een hogere functie dan je nu hebt, en je kan daarbij stevig onderhandelen over je loon. Maak tijdens je sollicitatiegesprek duidelijk dat je gedreven bent en dat je bereid bent om hard te werken.

Lees ook: Zo versier je een startloon dat bij die ambities past.

5. Kies een andere sector

Wil je niet per se meer verantwoordelijkheden opnemen? Zelfs dan kan het lonen om eens te gluren bij de buren. Hoeveel je verdient hangt namelijk in belangrijke mate af van de sector waarin je werkt. De kans is groot dat je voor exact dezelfde job in een andere branche een paar honderd euro meer krijgt. De sectoren chemie en farmaceutische industrie, energie en milieu en bank- en verzekeringswezen zijn de best betaalde van België.

