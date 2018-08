Je loon van a tot z Loes Liemburg

08 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Geraak je maar niet wijs uit wat er allemaal op je loonfiche staat of moet staan? Ben je benieuwd hoeveel geld je maandelijks bruto/netto overhoudt en of je wel correct verloond wordt? Vacature.com legt het je haarfijn uit.

Brutoloon

Je brutoloon is het bedrag dat je verdient vóór de belasting en bijdragen voor sociale zekerheid eraf worden getrokken. Het brutoloon bestaat uit het loon voor je prestaties en voor betaalde afwezigheid (vakantie, ziekte, feestdagen etc.). Ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies of bonussen, commissies en de verbrekingsvergoeding bij ontslag zijn opgenomen in je brutoloon.

TIP: Met onze handige bruto-netto calculator bereken je in een handomdraai je eigen bruto-nettoloon.

Sociale bijdragen

Van je brutoloon wordt de RSZ-bijdrage afgetrokken. Dat is de bijdrage voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Daarvan worden de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen en kinderbijslag betaald. Voor werknemers is die bijdrage 13,07% van het brutoloon. Bij werknemers die niet veel verdienen staat onder de regel voor de RSZ-bijdragen ook een ‘werkbonus’. Dat betekent dat ze korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen betalen: maximaal 189,98 euro per maand.

TIP: Bij je loon komt veel kijken. Naast wat er allemaal op je loonfiche staat, wil je misschien ook graag weten of je recht hebt op een eindejaarspremie of maaltijdcheques? Ontdek het allemaal met deze handige gids over je loon!

Belastbaar loon

Het brutoloon min de RSZ-bijdrage is je belastbaar loon. Het belastbaar loon wordt nog aangevuld met loonelementen die zijn vrijgesteld van RSZ. Daarbij horen het voordeel van het privégebruik van de bedrijfswagen, een sociaal abonnement voor het openbaar vervoer (boven de 380 euro per jaar), het dubbel en aanvullend vakantiegeld en uitzonderlijke premies of giften. Dat is het gedeelte van je brutoloon waar je belasting over moet betalen.

Lees ook: 2.500 euro verdienen terwijl je pas van school komt? In deze sectoren kan het

Bedrijfsvoorheffing

Van je belastbare loon wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is een voorschot op de inkomstenbelasting. Bij je uiteindelijke belastingaanslag wordt dat bedrag verrekend. Je burgerlijke staat en gezinssituatie hebben invloed op de hoogte van de bedrijfsvoorheffing.

Nettoloon

Wat er overblijft na RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing is je nettoloon. Daar kan nog je sociaal abonnement en de terugbetaling van kosten bovenop komen. Toch ligt het bedrag dat je krijgt uitbetaald waarschijnlijk lager dan het nettoloon. Je werkgever moet nog enkele inhoudingen doen, zoals je bijdrage voor een bedrijfswagen of groepsverzekering, de ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ (in functie van je belastbaar gezinsinkomen) en een bijdrage voor ontvangen maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen.

Lees ook:

Zo verdubbel je je salaris op 5 jaar tijd

500 euro meer verdienen? Soms is het slechts kwestie van van sector te veranderen

Dit zijn de opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Bron: vacature.com.