Je internet? Dat dank je aan deze mensen

11 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Het internet is onmisbaar geworden voor iedereen die werkt of studeert. Ook in onze vrije tijd surfen we wat af. En om telewerk goed georganiseerd te krijgen, is het internet helemaal onontbeerlijk. Maar heb je eigenlijk al eens stilgestaan bij de werknemers die er dag in, dag uit voor zorgen dat we die service krijgen? Deze vier profielen zorgen er mee voor dat jij elke dag online kan zijn.

1. Kabellegger

We willen steeds sneller kunnen surfen en gebruiken steeds meer data. Die toenemende capaciteit van ons internet begint bij de kabels onder de grond. Glasvezelkabels zijn tegenwoordig de allersnelste optie. Nieuwbouwprojecten en bedrijven zijn vaak al aangesloten op het glasvezelnetwerk, de rest van het land zit nog op de oudere coax-kabels. Er wordt momenteel hard gewerkt om het glasvezelnetwerk uit te breiden, zodat er volop werk is voor kabelleggers.

2. Verkoper

De internetproviders in ons land bieden elk hun eigen abonnementen en diensten aan. Bij sommige kun je ook terecht voor je telefoon- en televisieabonnement en er zijn vaak aanvullende opties voor bedrijven. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, dan ben je bij een verkoper aan het juiste adres. Die kan perfect uitleggen welke producten en diensten er zijn, kent alle promoties en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

3. Installateur

Heb je een internetabonnement gekocht en liggen de juiste kabels in je stoep, dan komt de installateur van je provider langs. Hij neemt een modem mee, want zonder dat kastje kun je niet op het internet. De installateur rijdt langs alle nieuwe klanten, en wringt zich in moeilijke hoekjes om de modem aan te sluiten. Hij moet dus niet alleen veel van telecom weten, maar ook stipt zijn en van contact met klanten houden.

4. Klantenservice

Je internet is traag of je computer maakt plots geen verbinding meer? Bij alle problemen met je connectie kun je bij de klantendienst van je internetprovider terecht. Voor technische vragen staan de medewerkers ook ’s avonds en in het weekend voor je klaar. Vaak kunnen de medewerkers je probleem telefonisch of op afstand oplossen. Is er sprake van een defect toestel of kabel, dan sturen ze een technieker naar je toe.

