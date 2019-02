Je collega verdient meer voor exact dezelfde job: hoe kan zoiets? Matthias Van Milders

21 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je doet exact dezelfde job als iemand anders, maar toch verdien je minder: dat komt dus niet zelden voor. De volgende zeven factoren verklaren waaraan dat kan liggen.

1. De sector waarin je werkt

De gemiddelde Belg verdient 3.489 euro bruto per maand. Wil je meer verdienen, dan moet je om te beginnen de juiste sector kiezen. De gemiddelde lonen liggen een stuk hoger in elektronica en technologie, bank en verzekeringen, productie, industrie, energie en milieu en in chemie en farma. Die laatste sector spant de kroon met een gemiddeld loon 4.436 euro.

2. Je opleidingsniveau

Je diploma speelt ook een belangrijke rol in het bepalen van je loon. Volgde je geen hoger onderwijs, dan mag je rekenen op een gemiddeld startloon van 2.073 euro. Opvallend: tussen het startloon van een professionele (2.234 euro) en academische (2.270 euro) bachelor zit erg weinig verschil. De starter met een academische master verdient niet helemaal onverwacht het meest: 2.579 euro.

3. Je prestaties

Lonen worden in ons land vaak bepaald door barema’s. Die houden een stijging van het loon in op basis van anciënniteit. Maar er gaan stemmen op om (ook) de individuele en collectieve prestaties mee te rekenen. Haal je met andere woorden je doelen, dan krijg je een bonus. Doet het hele bedrijf het goed, dan kan er sprake zijn van winstdeling.

4. Je ervaring

We vermeldden het al: anciënniteit is het fundament waarop het systeem van loonbarema’s rust. Het creëert duidelijkheid en zekerheid: vandaag weet je wat je later zal verdienen. Tegenstanders vinden het echter onrechtvaardig: of je nu heel hard werkt of niet, je loon blijf onveranderd.

5. De regio waarin je werkt

Elke dag krioelt het op de treinen en snelwegen naar Brussel van de pendelaars. Die (verloren) pendeltijd loont. Het gemiddelde loon in Brussel is het hoogste van het land: 4.092 euro. Halle-Vilvoorde (3.712 euro) en Leuven (3.687 euro) staan ook op het podium. Onderaan vinden we de arrondissementen die ver van het centrum liggen. Met 2.651 euro sluit Dinant de rij.

6. Je geslacht

Alle inspanningen ten spijt verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen: gemiddeld 3.354 tegenover 3.540 euro. Het gaat voor alle duidelijk om brutolonen van voltijds werkenden. Het argument dat vrouwen vaker deeltijds werken, gaat hier dus niet op. Maar er is wel reden tot optimisme: de loonkloof daalt, van 12 % in 2007 tot 5 % in 2016.

7. Je geboorteplaats

Werd je buiten Europa geboren, dan heb je een lager inkomen dan de gemiddelde Belg. Meer zelfs: enkel in Luxemburg is die kloof groter dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een vergelijking van de inkomenskloof tussen personen geboren in een bepaald land en inwoners geboren buiten de EU in vijftien Europese landen en regio’s. Een inkomen bestaat natuurlijk uit meer dan alleen het loon, maar dat laatste is wel een belangrijke component ervan.

