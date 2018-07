IT'ers profiteren van tekort: "Ja, we kunnen best wel hoge looneisen stellen" vacature.com IT

De IT-sector is de opkomende sector bij uitstek op de Belgische arbeidsmarkt. Het tekort aan IT'ers was nog nooit zo groot. Resultaat: IT'ers hebben keuze zat wanneer ze solliciteren. Wil dat ook zeggen dat ze, gelijkaardig aan ingenieurs, oppermachtig zijn in loononderhandelingen en enorme looneisen kunnen stellen? Sommige zeggen ja, maar de meeste nuanceren die berichtgeving.

Matthias (27), IT consultant bij consultancybedrijf: "Om eerlijk te zijn: ja, we kunnen inderdaad best wel hoge looneisen stellen. Door het enorme tekort kan je als IT'er bij wijze van spreken gaan 'shoppen' tussen de jobs en de verschillende salarispakketten vergelijken. Dan kan je proberen om een hoger loon af te dwingen of meer voordelen te krijgen zoals een betere bedrijfswagen. Het zijn trouwens vaak die extralegale voordelen die de doorslaggevende factor blijken, omdat het salaris bij veel bedrijven nogal gelijk loopt, zeker in consultancy. Wat ik zelf verdien? 3.500 euro bruto, met als extralegale voordelen een bedrijfswagen, tankkaart, groepsverzekering en ambulante, mobiel abonnement. Oh, en een deel van mijn internet wordt natuurlijk terugbetaald. "

"IT'ers weten zeer goed dat ze gegeerd zijn. Dat maakt ook dat we iets kieskeuriger kunnen zijn dan andere mensen zich misschien kunnen of durven permitteren. Het is wel niet zo dat enkel het loon telt. Goed, voor sommigen is dat misschien zo, maar dat lijkt me echt een minderheid. Zeker voor mensen van mijn generatie spelen ook andere zaken. Luisteren de leidinggevenden wel naar de werknemers? Wordt er effectief gereageerd door het hr-departement als een werknemer geen uitdaging meer vindt in zijn job, of niet meer tevreden is met het loon? Aangezien we allemaal openlijk met elkaar praten, raakt het vrij snel bekend als een bedrijf zich 'slecht' gedraagt op die vlakken. De reden waarom ik bij mijn huidige werkgever ben begonnen, lag vooral aan de reputatie van het bedrijf en de manier waarop het personeel behandeld wordt. Het is een 'global corporation', maar heeft toch een redelijk vlakke structuur kunnen behouden."

"Een bedrijfswagen vanaf dag één"

Software developer (27) bij een internationaal softwarebedrijf: "Mijn ervaring zegt dat beginners een degelijk startersloon krijgen, maar voorlopig zie ik nog maar weinig uitwassen. Ikzelf ben begonnen aan 2.500 euro bruto met extralegale voordelen. Voor mij was dat loon zeker voldoende, maar de bijkomende voordelen waren mooi meegenomen. Zo kreeg ik vanaf dag één een bedrijfswagen, ook voor privégebruik, 8 euro aan maaltijdcheques per gewerkte dag en een hospitalisatieverzekering. Daarbovenop is thuiswerk ook een mogelijkheid. Om de kosten te dekken die ik hierbij maak, krijg ik een maandelijkse nettovergoeding."

"Bedrijfscultuur speelt ook heel hard mee. Ik heb in ons bedrijf eerst stage gelopen en mijn collega's leren kennen voor ik startte. Daardoor was de keuze snel gemaakt. Ik hoor ook indianenverhalen over IT-bedrijven waar de sfeer allesbehalve optimaal is en de werkdruk belachelijk hoog."

"Vooral toename in extralegale voordelen"

Henri Putseys (62), IT engineer: “Toen de EU-markt werd opengesteld in 1993, zijn de lonen een tijdlang gezakt omdat er heel veel Oost-Europeanen naar België kwamen. Dat waren destijds zeer goede IT’ers, die bereid waren om voor een lager loon te werken dan de Belgen. Nu zijn er sowieso IT'ers te weinig, en dat betekent dat de gemiddelde lonen in de sector stijgen, maar verwacht daar nu ook geen monsterbedragen. Wat je wel ziet is dat bedrijven iets guller bedrijfswagens en een vol pakket aan voordelen uitdelen. Vroeger was een bedrijfswagen krijgen echt iets uitzonderlijk, nu krijgt haast iedereen er één. Een ander vlak waarop de Belgische bedrijven momenteel veel toegevingen doen, is flexibiliteit: IT'ers mogen echt wel vaak van thuis uit werken."

"In een comfortabele positie"

Xavier Castermans (28), fullstack developer bij softwareproducent Cipal Schaubroeck: "Die berichtgeving over extreem hoge looneisen in de IT lijkt me toch wat overdreven, al zal je altijd wel voorbeelden vinden. Zoals ook de andere getuigen kunnen beamen: aan extralegale voordelen is er in de IT zeker geen gebrek. Wat ik persoonlijk wel aangenaam vind aan het huidige tekort, is dat je niet al te bezorgd moet zijn over werkzekerheid; de kans dat je geen andere job vindt als je niet meer aardt bij je werkgever, is echt klein. Als je tijdens je zoektocht je looneisen extreem hoog zou gaan leggen, schiet je volgens mij wel redelijk hard in je eigen voeten en ga je lang moeten zoeken tot je een werkgever vindt die bereid is om meer op tafel te leggen dan de normale marktwaarden."

