IT'er is een knelpuntberoep vacature.com IT

13 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com De carrièremogelijkheden in de IT-wereld zijn eindeloos, en dus is talentontwikkeling voor de ambitieuze computerkenner een absolute must. Deze opleidingen kunnen een eerste stap zijn, zowel voor wie nog maar pas op de arbeidsmarkt komt piepen als voor werkenden die toe zijn aan een carrièreswitch.

Knelpuntberoep

Elk jaar publiceert de VDAB een lijst met beroepen die maar moeilijk ingevuld geraken, en elk jaar prijken IT-profielen bovenaan die knelpuntberoepenlijst. Want ook al stijgt het aantal IT’ers, het onevenwicht tussen wat die professionals aanbieden qua skills en waar de arbeidsmarkt precies naar op zoek is, is groot.

Technologische vernieuwingen volgen elkaar in sneltempo op. Levenslang leren in de IT-wereld is een onontkoombare must geworden. Hoog tijd om je bij te scholen en die hardnekkige IT-vacatures in te vullen.

Toon me alle jobs voor IT’ers

Fysiek leren

Wolters Kluwer is een vaste waarde als het gaat over IT-opleidingen. Al meer dan 30 jaar beent de organisatie de snelle IT-ontwikkelingen bij met relevante trainingen. Daarbij kiest Wolters Kluwer steevast voor een gezonde mix tussen theorie en praktijk. De trainers zijn experts in het vak die hun theoretische kennis koppelen aan voorbeelden uit de echte wereld.

Je kan kiezen uit een 30-tal opleidingen, die onderhevig zijn aan verandering naarmate de sector evolueert. Je leert er alles van data science en de juridische implicaties van IT, tot blockchain en hacking. Zowel beginners als ervaren IT-professionals kunnen zich bij- of gewoon helemaal omscholen.

Ook de opleidingscentra van SYNTRA bieden mogelijkheden voor mensen met ambities in de IT-wereld aan. Voor een avondopleiding blokkeer je 1 of 2 avonden per week in je agenda, en dat voor minstens een jaar. SYNTRA biedt ook kortlopende IT- bijscholingen aan waarmee je jezelf op korte tijd professioneel versterkt.

Lees ook: De slimste IT'ers gaan voor deze jobs

Digitaal leren

Maar hoe beter je IT-skills bijschaven dan online? Het wereldwijde web loopt over van opleidingsmogelijkheden, ook in IT. Coursera bijvoorbeeld biedt opleidingen aan van universiteiten en hogescholen uit 147 landen. Veel zijn gratis, zoals de ‘Crash Course in Data Science’. EdX is een soortgelijke leverancier van opleidingen. Zo kan je les volgen van professoren van MIT – een van ’s werelds beste universiteiten – in ‘Computer Architecture’.

Maar misschien vind jij het klassieke leermodel van leerkracht-en-student achterhaald, of dat nu fysiek of online gebeurt. Dan is een bootcamp meer iets voor jou. De meeste IT-bootcamps zoomen in op coderen. Sommige zijn duur, anderen gratis. Een gratis optie is Codecademy, die vlakaf beweert dat “als je kan lezen, je ook kan coderen”. Spelenderwijs leer je een site bouwen en programmeren. Free Code Camp doet iets gelijkaardigs, maar focust ook op een community bouwen. Als je even vastzit, stel je gewoon een vraag aan een mede-‘camper’.

Lees ook:

Werk je in een knelpuntberoep? Dit is je loon

Bedrijven geven sneller toe tijdens loononderhandelingen door tekort aan IT'ers

Overheid belooft 50.000 nieuwe IT-jobs tegen 2020

Bron: vacature.com