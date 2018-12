Is werken in de zorg echt zo hard? Dit zeggen de ervaringsdeskundigen vacature.com zorg

21 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een job als verpleegkundige of zorgkundige is niet voor watjes. Je hebt vaak dienst op de gekste uren, je moet soms fysiek zware taken verrichten en de werkdruk neemt alsmaar toe. Toch is werken in de zorg voor velen ook een roeping, omdat je er dag in dag uit écht een verschil maakt voor je medemens. Enkele ervaren verpleegkundigen delen hun gouden tips.

Durf je mond te openen

“Sommige verpleegkundigen hebben een steeds wisselend werkschema, maar heus niet iedereen”, weet Veronique De Maerteleire (54), thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. “Ik werk bijvoorbeeld van 's morgens vroeg tot de middag. Anderen werken 's avonds, sommigen tijdens de kantooruren, anderen doen weekends ... Het komt erop neer dat er altijd verpleegkundigen nodig zijn, op elk moment van de dag. Dus als je huidig werkschema niet meer te combineren valt met je privéleven, bespreek dat gewoon met je verantwoordelijke. Wees niet bang om je mond te openen, dan kan er zeker naar een oplossing worden gezocht.”

Reken op je team

“Als thuisverpleegkundige ga je vaak alleen op baan”, vervolgt Veronique. “Maar weet dat je er nooit alleen voor staat. Zorgen doe je in een team. Weet je niet hoe je een bepaalde medische procedure moet uitvoeren omdat je ze nooit eerder hebt gedaan, vraag dan hulp aan de referentieverpleegkundige. Een snel telefoontje en je kan verder. Ook als je het mentaal wat zwaarder krijgt, moet je er niet voor terugdeinzen om steun te zoeken bij je team. Dat is waar collega’s voor dienen.”

Ken de truken van de foor

“Om fysieke klachten te voorkomen, is het heel belangrijk dat je altijd de juiste hef- en tiltechnieken toepast en de beschikbare hulpmiddelen gebruikt”, voegt Veronique eraan toe. “Bij ons worden daar regelmatig opleidingen rond gegeven. Zo blijft alles vers in je geheugen en zo blijf je ook op de hoogte van de nieuwste truken van de foor.”

Verlies je gevoel voor humor niet

“Je wordt als verpleegkundige vaak geconfronteerd met heftige momenten. Denk maar aan palliatieve situaties”, vertelt Arthur Beurms (41), zorgcoördinator bij woon- en leefproject Triamant. “Humor sleurt je er dan door. Verpleeghumor, noemen buitenstaanders het wel eens. Dat kan een tikkeltje hard lijken, maar een luchtige toets op een emotioneel moment helpt. Niet alleen voor jezelf, ook voor onze bewoners en hun naasten kan humor een manier om bepaalde gebeurtenissen gemakkelijker een plaats te geven.”

Weet dat je kan doorgroeien

“Ik ben gestart als verpleegkundige in een operatiekwartier. Na een bijkomende opleiding ging ik aan de slag bij het transplantatieteam van het UZ Gent, later startte ik mijn eigen thuisverplegingspraktijk”, aldus Arthur. “Nu heb ik als zorgcoördinator het zorgbeleid van Triamant mee vormgegeven, dat focust op vitaliteit en autonomie. Je ziet dus dat er enorm veel mogelijkheden zijn in deze sector. Heb je zin in iets nieuws, volg dan een bijscholing om je te specialiseren en er gaan heel wat nieuwe deuren open.”

Focus op de dankbaarheid

“Ik ga niet ontkennen dat een job in de zorg nogal wat van je vraagt. Eigenlijk is verpleegkundige zijn a way of living. Het beïnvloedt alle facetten van je leven, sociaal, fysiek, mentaal... Maar voor mij is het na al die jaren nog steeds de mooiste job ter wereld, omdat je zo veel terugkrijgt”, besluit Arthur. “Als je het even lastig hebt, trek je dan op aan de waardering en de dankbaarheid die je krijgt van de patiënten. Dan weet je weer waarom je het doet.”

