Is werken bij een multinational beter voor je portemonnee?

Kristina Rybouchkina

09 september 2019

Wil je goed je boterham verdienen, dan zal iedereen je vertellen dat je best aan de slag gaat bij een grote firma. Toch is er een uitzondering op die regel, blijkt uit een analyse van hr-adviesverlener Hudson.

20 procent meer loon als senior manager

Ben je specialist in bepaalde materie, heb je een hoger diploma, of heb je een leidinggevende functie? Dan is het financieel inderdaad interessanter om voor een groot bedrijf te kiezen. “Uit onze cijfers blijkt dat het mediaanloon van een kaderlid in een grote organisatie 6% hoger ligt dan bij een kaderlid in een klein bedrijf”, vertelt Marieke De Bruyne , Senior Consultant bij Hudson. “Als je het salaris én de bonussen in rekening neemt, ligt het pakket van managers zelfs ruim 17 procent en van senior managers 20 procent hoger in grote organisaties. Al hangen daar vaak grotere verantwoordelijkheden aan vast omdat je dikwijls meer mensen onder jou hebt, soms ook in het buitenland.”

10 procent minder in een uitvoerende functie

Heb je echter een puur uitvoerende job, zoals magazijnier of administratief medewerker zonder specifieke kennis? “Dan is de kans groot dat je totaal loonpakket tot 10 procent meer zal bedragen in een kleine onderneming”, weet de Bruyne. “Dat valt te verklaren door het feit dat grote firma’s erg veel uitvoerend personeel hebben. Iedereen in de watten leggen, zou een heel grote loonkost met zich meebrengen. Bovendien is het een uitvoerende job in een groot bedrijf vaak duidelijker afgelijnd. In een kleine organisatie heb je als uitvoerend bediende een diverser takenpakket en meer verantwoordelijkheden. Vaak kan je dus op een extraatje rekenen in ruil voor je loyaliteit.”

25 procent meer op het einde van je carrière

Blijf je heel je loopbaan in een uitvoerende functie werken, dan ben je toch weer beter af in een grote organisatie. “In een klein bedrijf zal je als uitvoerend bediende 50 procent meer verdienen op het einde van je carrière dan als starter. In een grote organisatie zal je loon met ongeveer 75 procent stijgen. Dat komt doordat grote bedrijven vaak een duidelijk hr-beleid hebben met vaste loonevolutiesystemen. Medewerkers die goed presteren, krijgen soms automatisch elk jaar opslag. Terwijl dat in kleine ondernemingen veel minder de gewoonte is.”

