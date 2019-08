Is jouw CV toekomstbestendig? Let op deze punten Loes Liemburg

08 augustus 2019

08u00

Kun je anno 2019 nog voor de dag komen met een simpel A4'tje met je werkervaring erop? Moeten we niet massaal filmpjes maken, bijzondere lay-outs bedenken en interactieve cv's in elkaar klussen? Geen zorgen: zo maak jij je cv toekomstbestendig.

Allereerst een geruststelling: het klassieke cv dat op twee pagina’s een overzichtelijke opsomming geeft van je personalia en werkervaring hoeft nog niet bij het oud papier. Het is simpelweg één van de opties geworden, die je kiest afhankelijk van het soort job en het bedrijf waar je solliciteert. Vacature.com zet de hipste cv-trends voor je op een rijtje.

1. Softwarevriendelijk

Rekruteringsbedrijven maken steeds vaker gebruik van software om de eerste schifting te maken in de berg cv’s die ze ontvangen. Een computer scant je document op bepaalde trefwoorden. Staan die er niet in, dan beland je naast de stapel, zonder dat iemand ooit naar je cv heeft gekeken! Het is dus belangrijk om kernwoorden (en synoniemen daarvan) uit de vacaturetekst in je brief en cv te verwerken. Het simpele cv is voor dit soort software trouwens het makkelijkst te lezen, dus gooi het zeker niet in de prullenbak.

2. Het oog wil ook wat

Vormgeving kan veel doen om jouw cv eruit te laten springen. Vooral in creatieve jobs is het vanzelfsprekend dat je met een bijzonder cv op de proppen komt, waarin je je skills tentoonstelt. Maar ook in andere jobs kan je je met een fraai cv onderscheiden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn: er zijn op het internet veel templates te vinden die je zo kunt invullen om je cv hip te maken. Daarnaast kun je nog verder gaan en kiezen voor een cv op een T-shirt, taart of billboard, maar doe dat alleen als het bij de job past. Anders kan het juist in je nadeel werken.

3. Sollicitatiefilmpje

Filmpjes waarin je jezelf voorstelt, worden steeds populairder. Toch zal een film-cv niet direct gemeengoed worden. Niet iedereen is immers op zijn of haar best voor de camera. Sommige mensen kunnen zich beter uitdrukken op papier, of gaan ten onder aan zenuwen als ze op beeld komen. Bovendien is zo’n filmpje in elkaar zetten behoorlijk tijdrovend. Ga dus alleen voor een filmpje als daar expliciet om gevraagd wordt, of als jij gewoon echt in je element bent voor de camera!

4. Online cv

Tot slot is het interactieve cv een leuke en zeer toekomstbestendige optie. Daarbij maak je een webpagina (die je goed beveiligt) met daarop je gegevens. De basisopmaak mag simpel zijn, terwijl je extra informatie verbergt achter knoppen of pop-ups. Hier kun je ook je publicaties, referenties én een filmpje op kwijt als je wil. Zelfs je diploma’s en andere documenten kun je hier stallen. Je kunt een interactief cv zo creatief maken als je zelf wil. Huur iemand in om hem voor je te maken, of gebruik een van de vele gratis tools op het internet.

