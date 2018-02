Is een job in productie en techniek iets voor jou? Doe de test Redactie vacature.com techniek en productie

09 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 Vacature.com Zes van de tien meest gevraagde knelpuntberoepen zijn technische jobs. Dat blijkt uit de jongste ranking van de VDAB. Wie de stap wil wagen naar een job in productie en techniek, heeft dus heel wat mogelijkheden. Is het iets voor jou? Dat ontdek je snel met deze test. Is je antwoord minstens drie keer ‘ja’, dan valt een overstap zeker te overwegen.

1. Vind je werkzekerheid belangrijk?

Heel wat technische beroepen vind je terug in de lijst met knelpuntberoepen en dat heeft uiteraard een positief effect op de werkzekerheid. Mooi meegenomen: in heel wat technische jobs kan je rekenen op een aantrekkelijk loon. Nog een pluspunt: technische jobs kunnen zowel uitvoerend als leidinggevend zijn.

2. Ben je bereid om je om te scholen?

Kom je uit een andere sector en mis je daarom nog bepaalde technische kennis en vaardigheden? Dat hoeft geen struikelsteen te zijn als je bereid bent om je om te scholen. “Verschillende sectoren zijn op zoek naar technische profielen, en voor veel van die profielen vind je o.a. bij VDAB tal van opleidingen", vertelt VDAB-woordvoerder Shaireen Aftab. “Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsmecaniciens, koetswerkherstellers en diagnosetechnici in de automobielsector. Of drukkers, digitale drukkers en drukafwerkers in de grafische sector en stiksters, patroontekenaars en productievoorbereider in de confectie.”

3. Ben je op de hoogte van de laatste nieuwe technieken of ben je bereid om die kennis te verwerven?

Technische toepassingen kunnen snel veranderen. De industrie 4.0, die staat voor de toepassing van de nieuwste technologieën, vereist kennis van de laatste technische ontwikkelingen. Het tekort aan kandidaten die hiervan op de hoogte zijn, is groot. Ben jij mee of wil je het worden door je bij te scholen? Dan heb je een serieuze stap voor.

4. Ben je bereid om in ploegen te werken?

“In veel gevallen kom je in de productie terecht in een ploegensysteem”, aldus Shaireen Aftab. “Dat heeft uiteraard veel voordelen, maar het vraagt ook wat inpasbaarheid in de leefgewoonten van een werkzoekende. Denk bijvoorbeeld maar aan de engagementen die iemand heeft in pakweg een sportclub.”

5. Trekt de sector je aan?

“Het vertrekt allemaal bij de goesting van de kandidaat in een technisch beroep”, volgens Shaireen Aftab. “Is die er, ben je geïnteresseerd in een technische job en beschik je over de nodige basiscompetenties, dan is omscholen naar een job in productie en techniek altijd een goed idee. Maar ook de keuze als scholier of student voor een technische TSO-opleiding, technische bachelor of master is zo goed als altijd een goede keuze. Dat toont onze studie van schoolverlaters duidelijk aan.”

Tekst: Matthias Van Milders.

