Inzetten op begeleiding en opleiding van ingenieurs is dé sleutel in de “war for technical talent”

07 april 2019

12u00

Bron: Dixon 20

Begin dit jaar werd de grootste investering in de Europese chemische industrie in 20 jaar aangekondigd. De Antwerpse Haven, de op één na grootste chemiecluster ter wereld na Houston, zal mede daardoor een nog groter aandeel hebben in de economische groeikracht in Vlaanderen. Dat de nieuwe investeringen een positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid is duidelijk. Goed nieuws, toch?

Dixon Engineering, een technisch consultancy bureau met focus op de petrochemische industrie, wordt dagelijks geconfronteerd met de vraag naar ingenieurs. Het bedrijf ondersteunt haar klanten via het ter beschikking stellen van gekwalificeerd technisch personeel. Denk hierbij aan specialisten in project management, engineering & design, construction en maintenance.

Fréderic Ledent, zaakvoerder van Dixon Engineering, gelooft dat technische organisaties zich nog meer bewust moeten zijn van de noodzaak om te investeren in personeel. “De ‘War for Technical Talent’ in de petro- chemische industrie is momenteel groter dan ooit. De aankondiging van een aantal mega investeringen in de Antwerpse Haven is uiteraard zeer goed nieuws, maar verhoogt de druk op het beschikken over voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Naast het aantrekken van extra mensen, is het behouden van de juiste mensen hierin cruciaal. Technische organisaties vergeten al te vaak te investeren in de juiste begeleiding en opleiding en missen hierdoor een belangrijke kans.

De ingenieur van morgen

Ingenieurs kijken tegenwoordig vooruit. Ze willen gehoord worden en verwachten dat er naar ambities op lange termijn gekeken wordt. “Door hierop in te spelen merken we dat we ons differentiëren van de concurrentie” zegt Fréderic Ledent. “We vinden het belangrijk onze ingenieurs een grondige begeleiding te geven in het uitstippelen van hun carrière. Zo investeren we veel tijd in een persoonlijke aanpak en specifieke opleiding. Vanuit de vraag van onze ingenieurs vandaag, investeren we in de ingenieurs van morgen. We ontwikkelen in-house trainingsprogramma’s binnen diverse technische disciplines. Daarnaast bieden we op maat gemaakte trainingen aan via externe partners. Tot tevredenheid van onze ingenieurs en onze klanten.”

Aantrekken van personeel

“Bedrijven investeren steeds meer in het aantrekken van technisch talent. We zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen en behouden van personeel een noodzakelijke stap is in het aantrekken van nieuwe mensen. Dit is het uitgangspunt binnen Dixon Engineering en hierin zijn we behoorlijk ambitieus. De afgelopen 2 jaar is ons personeelsbestand verdrievoudigd en ook dit jaar willen we 50 nieuwe ingenieurs aanwerven. Allen met persoonlijke begeleiding en een plan.”