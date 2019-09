Invoering AI en spraaktechnologie in de zorg: “Aardverschuiving voor het personeel” vacature.com zorg

18 september 2019

07u30

Stefaan Vansteenkiste, ICT directeur van het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier, licht toe wat artificiële intelligentie en spraaktechnologie betekent voor de werkpraktijk.

Stefaan Vansteenkiste: “Wij voeren softwaresystemen op erg veel gebieden in, zowel medisch als ondersteunend. Vooral in de medische beeldvorming worden spraaktechnologie en artificiële intelligentie nu al jaren veel gebruikt. Radiologen dicteren hun protocols bijvoorbeeld via spraaktechnologie terwijl ze beelden bekijken.

Een jaar geleden lanceerden we een project waarbij we meer dan 100 artsen uitrustten met zulke technologie. De arts spreekt zijn opmerkingen voor een bepaald dossier in en die worden meteen in een verslag gegoten. Resultaat: hij of zij hoeft achteraf geen tijd meer te steken in uittypen. De software maakt het verder mogelijk om te navigeren tussen de tekstvelden in het medisch dossier. Na een consultatie kan een patiënt het verslag dan onmiddellijk meekrijgen en de huisarts of specialist is meteen ook op de hoogte. Voordelig voor de patiënt, en voor de arts zelf spaart het ook kosten uit.”

Handenvol geld

“Artificiële intelligentie is dan weer vooral nuttig om bepaalde aandoeningen en zaken als tumoren sneller op te sporen. Een computer werkt op basis van algoritmes, dus is het logisch dat die sneller patronen herkent en daardoor accurater beelden kan analyseren. AI ondersteunt op die manier de arts bij het vormen van een diagnose en het voorstellen van een therapie.

Een nadeel is dat alles wat ik nu opsom handenvol geld kost. Bovendien evolueren die toepassingen allemaal razendsnel, en daar knelt - zeker in een klein landje als België - ook de schoen. We zijn nu nog low profile. Ik geloof dat de grootse veranderingen nog moeten komen. De Verenigde staten, maar ook de UK en Nederland staan bijvoorbeeld al veel verder als het bijvoorbeeld gaat over het globaal medisch dossier.

Momenteel onderzoeken onze artsen hun patiënten vooral binnen hun eigen vakgebied. Stel dat er een computersysteem zou zijn dat al die dossiertjes bij verschillende artsen aan elkaar linkt, dan zou die véél sneller verbanden leggen met een bepaald ziektebeeld. Essentieel voor artificiële intelligentie is echter de beschikbaarheid van big data, gestructureerd in een uniform systeem. België sprong nog maar een vijftal jaar geleden op die kar, waardoor onze gegevens momenteel te gefragmenteerd zijn. Het zijn vooral de grote jongens, zoals Google en Microsoft, die over genoeg data beschikken om zulke artificiële modellen op te enten.”

Betere personeelplanning

“Helaas hinken we door onze kleine omvang ook een beetje achter als het gaat over ontwikkelingen op vlak van spraaktechnologie. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn gesprekken tussen arts en patiënt te analyseren met behulp deze technologie, wat de interactie tussen beiden bevordert. We leven natuurlijk in een klein taalgebied: die programma’s snel beschikbaar maken in het Nederlands is waarschijnlijk geen topprioriteit voor die grote tech-bedrijven.

Verder passen we AI ook al toe op de data van het ziekenhuis zelf of zaken als beleidsinformatie. Denk dan bijvoorbeeld aan capaciteitsplanning: via de analyse van historische data kan een computer voorspellen hoeveel patiënten in een bepaalde periode aan een zekere aandoening zullen lijden. Het ziekenhuis kan er dan voor zorgen dat er voldoende medisch personeel aanwezig is.

Zowel de verandering van de software als de invloed die dat heeft op de werkprocessen, zorgen voor een enorme impact op onze manier van werken. Ik zou het zelfs een ware aardverschuiving voor het ziekenhuispersoneel durven noemen. Vooral omdat het zo breed gaat: van personeelsplanning en het registreren van medische gegevens over de communicatieoverdracht tussen aflossende teams tot de invoering van early warning systemen. Die laatste kunnen aan de hand van parameters als bloeddruk en gewicht voorspellingen doen over de toestand van een patiënt en bepalen of die nood heeft aan extra zorg of bewaking.

Als sector moeten we nu vooral ook sterker gaan inzetten op opleiding en begeleiding. Verzorgend personeel beschikt namelijk nog niet altijd over voldoende computervaardigheden; daar moeten we ook rekening mee houden als we die nieuwe systemen willen invoeren.”

