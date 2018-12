Ingenieurs zien soft skills en IT-kennis als essentiële eigenschappen voor hun toekomst vacature.com ingenieurs

10 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Welke eigenschappen maken dat een Welke eigenschappen maken dat een ingenieur klaar is voor de toekomst? Ingenieursvereniging ie-net vroeg aan 900 ingenieurs naar hun verwachtingen voor de digitale industrie 4.0*.

Soft skills

Heel opmerkelijk: de drie belangrijkste vaardigheden van een goede ingenieur zijn soft skills. Het gaat meer bepaald om probleemoplossend vermogen, het beheren van complexiteit en de bereidheid tot verandering. Maar wat ook opvalt: ingenieurs vinden deze vaardigheden belangrijk, maar bekennen ook dat ze deze onvoldoende beheersen. Zo geeft nog geen 30 % van de ingenieurs aan over voldoende probleemoplossend vermogen te beschikken. En dat terwijl 60 % deze vaardigheid wel erg belangrijk vindt.

IT-kennis

Soft skills zijn dan wel belangrijk, dat wil niet zeggen dat ingenieurs zachtgekookte eitjes zijn. Harde kennis is misschien minder doorslaggevend, ze blijft wel noodzakelijk. Daarbij gaat het in de eerste plaats om IT-kennis. Ingenieurs vinden die belangrijk én geven aan dat ze die ook bezitten. Voor bedrijven is IT-kennis zelfs de belangrijkste eigenschap van de ingenieur. Echt verbazen mag dat niet, aangezien het beroep van ingenieur sterk wordt beïnvloed door de digitale omwenteling. Meer dan de helft van de ingenieurs verwacht dat zijn of haar job hierdoor zal veranderen.

Nieuw leiderschap

Voor ingenieurs in leidinggevende posities zijn de soft skills zo mogelijk nog belangrijker dan voor de andere ingenieurs. Dit zijn de belangrijkste leidinggevende vaardigheden volgens de respondenten: samenwerking stimuleren, empathisch zijn, open communiceren en people management. De kennis zit bij het team, vinden de ingenieurs. De leidinggevende is niet (meer) de alleswetende specialist. Slechts 13 % van de ingenieurs vindt technische vaardigheden voor een leidinggevende belangrijker dan de soft skills.

Bereidheid tot bijscholing

Een derde van de respondenten vindt dat de ingenieurs in zijn of haar bedrijf onvoldoende competenties bezitten om de industrie 4.0 te implementeren. Die industrie 4.0 ziet ie net als “een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en maakeconomie.” Opleiding en permanente vorming moeten ervoor zorgen dat ingenieurs klaar zijn om die industrie 4.0 te implementeren.

Politiek engagement

Stellen dat elke ingenieur in de politiek moet gaan, is veel te kort door de bocht. Maar, zo vindt driekwart van de ingenieurs, er is wel nood aan meer van hun collega’s op het politieke toneel. Dat zou de digitale omwenteling enkel ten goede komen.

Moreel kompas

Veel ingenieurs lijken zich ook bewust van het feit dat elke vernieuwing gevaren met zich meebrengt. Bij de bedreigingen door industrie 4.0 lijsten ze o.a. verhoogde werkloosheid bij lager geschoolden en arbeiders op, issues rond cybersecurity, hacking, cyberaanvallen en privacy en een te blind vertrouwen in data en algoritmes. 82% vindt dat ook dat de ethische kant van innovaties belangrijker wordt en 92% denkt of vreest dat sommige bedrijven of partners zullen misbruik maken van het delen van data.

* Industrie 4.0 verwijst naar de zogenaamde vierde industriële revolutie, waarbij de volgende stap na de digitalisering van de productieprocessen is om alle systemen met elkaar te verbinden en te laten communiceren. Naar analogie met smart cities en smart homes, moeten ook fabrieken smart factories worden, die smart products fabriceren. Industry 4.0 zou bedrijven vooral in staat moeten stellen om veel efficiënter te produceren.

Bron: Ingenieursradar 2018 van ie-net en vacature.com.