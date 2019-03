Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek? Dit zeggen de professionals Joni Horemans

11 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Heb je een gesprek kunnen versieren voor die job van je dromen? Opvallen tussen een hoop andere straffe kandidaten is geen sinecure. We vroegen twee doorwinterde recruiters wat hen zoal van hun stoel blaast.

Maarten Ghesquiere, zaakvoerder en hr-consultant bij Verdonck Professional Partners

1. Weet wat je wilt

Een echte dooddoener is voor mij het zinnetje ‘ik kom eens luisteren wat de job precies inhoudt’. Die insteek is totaal verkeerd. Als sollicitant moet je de interviewer overtuigen en de goesting om de job te doen moet ervan af spatten. Wil je op een positieve manier indruk maken? Dan is het dus een must om je heel goed voor te bereiden. Je dient de jobspecifieke verwachtingen te kennen en goed te hebben nagedacht waarom de functie voor jou een match is. Wij vragen bijvoorbeeld altijd of een kandidaat nog andere sollicitaties heeft lopen. Als die dan voor een heel ander type functie zijn, is dit een indicatie dat de kandidaat nog niet goed weet waar hij of zij naartoe wilt.

Tip: Wil jij indruk maken tijdens je eerste gesprek? Download ons gratis e-book rond het sollicitatiegesprek.

2. Onderbouwde interesse

We kiezen er bewust voor om de naam van het bedrijf bekend te maken aan onze sollicitanten. We verwachten dat zij op hun beurt het nodige opzoekwerk verrichten. Ik zou natuurlijk nooit de bedrijfshistorie in detail vragen, want de eerste pagina van de website vanbuiten leren kan iedereen. Ik apprecieer het daarentegen veel meer wanneer iemand kan refereren naar bepaalde projecten of activiteiten en verduidelijkt waarom hij of zij zich daar in vindt. Zo geef je onrechtstreeks blijk van interesse in het bedrijf.

3. Vraag zelf raak

Verder heeft wie gericht vragen stelt een streepje voor op wie dit niet doet. Met vragen als ‘Wat is de reden waarom de vacature open staat?’ ‘Aan wie rapporteer ik?’ of ‘Met hoeveel mensen zal ik samenwerken?’ toon je immers aan dat je inhoudelijk over de functie hebt nagedacht en gericht op zoek bent.

4. Authenticiteit loont

Kandidaten denken vaak dat ze zichzelf moeten verkopen, maar niets is minder waar. Het gaat er juist om zo authentiek mogelijk te blijven. Zo kunnen wij het beste inschatten of iemand zich daadwerkelijk goed zou voelen op een bepaalde post. Bij mensen die zich te veel verkopen schuilt er vaak een addertje onder het gras, dat uiteindelijk toch boven komt.

5. Stel je flexibel op en kom 10 minuten te vroeg

Je krijgt niet enkel tijdens het gesprek zelf de kans om te scoren, ook uit de afspraken daar rond maken we al veel op. In mijn ervaring blijken de kandidaten waarmee de communicatie vlot verloopt en die zich makkelijk kunnen vrijmaken, vaak de eindkandidaten te zijn. Hoe je je als kandidaat presenteert verklapt veel over je intrinsieke motivatie en hoe je in het algemeen functioneert. Zo kom je ook beter te vroeg dan te laat. Moet ik kiezen tussen pakweg twee valabele productie verantwoordelijken waarvan de ene één minuut voor de afspraak komt opdagen en de andere tien minuten vroeger aanwezig is, zal mijn voorkeur uitgaan naar die laatste. Degene die slechts één minuut te vroeg was, zou met deadlines immers ook zo kunnen omspringen.

Lees ook: Deze 5 klassieke vragen krijg je vaak tijdens het sollicitatiegesprek

Jan Verstraeten, partner bij Altior Executive Search

1. Screen de interviewer

Het is erg belangrijk om je voor het gesprek grondig te informeren. Je dient niet alleen de vacature te bestuderen en de website van het bedrijf te checken. Google het bedrijf ook eens en zorg ervoor je op de hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen, want websites zijn niet altijd up-to-date. Print krantenartikelen over recente nieuwsfeiten als een beursgang, overname of de lancering van een nieuw product uit en neem ze mee naar het gesprek. Bereid aanvullend enkele vragen voor. Vermijd tijdens een eerste gesprek vragen in de richting van het eigenbelang, zoals over salaris, verlof of doorgroeimogelijkheden. Stel in plaats daarvan vragen die je onderliggende motivatie laten blijken. Denk aan ‘wat zijn de criteria waarop ik zal beoordeeld worden’ of ‘hoe zal mijn opleidingsprogramma eruit zien’. Zorg daarnaast dat je ingelicht bent over de interviewer(s). Screen je contactpersonen op LinkedIn en print hun profiel eveneens uit. Door subtiel te laten merken dat je je huiswerk hebt gemaakt, maak je gegarandeerd indruk.

2. Kleine kantjes in de kijker

Bij mij kunnen kandidaten ook scoren door eerlijk te zijn over hun aandachtspunten. Iemand die zich enkel maar verkoopt en geen negatieve kanten noemt, komt echt niet geloofwaardig over. Hetzelfde geldt voor wie aandachtspunten aanhaalt die eigenlijk sterke punten zijn. Denk aan ‘graag hebben dat het snel vooruit gaat’ of ongeduldig zijn. In een bedrijf is dit in 90 procent van de gevallen een positieve eigenschap. Door open te spreken over je mindere kantjes en te wijzen op welke manier je eraan probeert te werken, ben je niet zwak, maar authentiek. Want hoe sterk een kandidaat ook mag zijn, iedereen heeft aandachtspunten. Mijn persoonlijk credo luidt dan ook: be yourself, no less, no more. Het lijkt makkelijk, maar tijdens een sollicitatie blijkt het evenwicht vinden tussen dichtklappen door stress of jezelf overdreven gaan verkopen vaak een echte uitdaging.

3. Geen monoloog

Vergeet verder niet voldoende ruimte laten voor de interviewer. Trek de aandacht niet enkel naar jezelf in een poging te imponeren, maar luister aandachtig naar wat de man of vrouw voor je te vertellen heeft. Onderbreek niet en beantwoord vragen gericht en onderbouwd, zonder rond de pot te draaien. Freewheelen is niet aan te raden.

4. Goede opvolging

Het helpt ook wel eens om kort na het interview een mailtje te sturen naar de recruiter om deze te bedanken voor het aangename gesprek en je interesse in de vacature nogmaals te beklemtonen. Als er heel veel andere sollicitanten zijn en je dreigt te verdrinken in de massa, kun je na een goed gesprek op die manier terug op de radar komen. Waak er dan wel over dat de toon van je bericht niet te opdringerig is.

5. Een beetje infiltreren

Ken je mensen in het bedrijf heb je nog een laatste troef die je kan inzetten om op te vallen. Contacteer hen en ga na wat voor bedrijfscultuur er heerst in de organisatie. Vertel de interviewer vervolgens dat je je geïnformeerd hebt en dat medewerker X of Y de cultuur als volgt heeft beschreven. Vraag de recruiter of dat strookt met zijn eigen bevinding. Zo geef je nogmaals het signaal dat je de vacature grondig hebt onderzocht.

Tip: Nog meer professioneel advies? Bekijk ons gratis e-book rond het sollicitatiegesprek.

Lees ook:

Zet jij referenties op je cv? Zo voorkom je onaangename verrassingen

Een goede motivatiebrief schrijven? Vermijd dan deze valkuilen

Eerste job? Dit zijn de do’s en dont’s voor starters

Bron: vacature.com.