In slaap vallen en andere gênante sollicitatieblunders Hr-managers verklappen welke sollicitatiemissers zij al hebben meegemaakt



Kristina Rybouchkina

28 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Laat ons eerlijk zijn: solliciteren is zenuwslopend. En als je nerveus bent, is een foutje snel gemaakt. Hr-managers onthullen welke gekke situaties zij al hebben meegemaakt in hun kantoor, zodat jij niet in dezelfde valkuilen trapt de volgende keer dat je gaat solliciteren.

Schrijf geen fouten

“Het blijft verbazingwekkend hoeveel schrijffouten ik tegenkom in sollicitatie- en motivatiemails”, aldus Sabine Gekiere, HR Department Director bij McDonald's België. “Het gebeurd, met een d? Zinnen die niet afgewerkt zijn? Spreektaal, zoals "laat ik me is voorstellen”? Zo maak je geen goede indruk. Als je al zo slordig bent tijdens een sollicitatieprocedure, wat zal dat geven eens je wordt aangenomen? Ik ga een kandidaat niet weigeren omwille van zo’n fout, maar ik ga toch extra kritisch zijn.”

Wees niet arrogant

“Tijdens een sollicitatie moet je niet alleen tonen wat je allemaal kan, je moet ook tonen wie je bent”, vindt Sabine Gekiere. “Wij hebben een vrij open bedrijfscultuur, zeker op het hoofdkantoor waar ik de aanwervingen doe. We zijn open, eerlijk, we houden van humor. Kandidaten die arrogant zijn scoren dus geen goede punten, zij die met zichzelf kunnen lachen en zichzelf kunnen relativeren wel.”

Praat niet slecht over je vorige werkgever

“Let wel op dat je je niet te veel laat meeslepen als er een goede klik is tijdens de sollicitatie. Zeker als het gaat over je huidige of voorgaande werkgever”, waarschuwt Sabine Gekiere. “De meeste sollicitanten zijn wel tactvol als het over hun vroegere baas gaat, maar ik heb al meegemaakt dat kandidaten hun mond voorbijpraten, omdat ze zich erg op hun gemak voelen. Let daarmee op. Ga nooit natrappen of kwaadspreken, hoe verleidelijk het ook is.”

Plan je gesprekken goed in

“Veel mensen solliciteren bij verschillende bedrijven tegelijk”, weet Steven Berghs, Operations Manager bij Het Poetsbureau. “Ik kan dat begrijpen, maar als je dat doet moet je wel zorgen dat je je gesprekken goed inplant. Een tijdje geleden moest ik een sollicitant een kwartier laten wachten, omdat een voorgaande afspraak was uitgelopen. Toen ik klaar was, vertelde hij me dat hij geen tijd meer had, omdat hij niet te laat wou komen voor een sollicitatie bij een andere firma. Pijnlijk!”

Verwar de firma waar je solliciteert niet met de concurrentie

“Ik heb ook al meegemaakt dat een sollicitant ons bedrijf verwarde met een andere firma waar ze had gesolliciteerd”, vervolgt Steven Berghs. “Toen ik aan de dame in kwestie vroeg wat zij over ons wist, kwam ze aandraven met een verhaal over een concurrent. Ze had haar huiswerk dus wel gemaakt, maar helaas niet goed genoeg.”

Toon dat je gemotiveerd bent

“Wij vragen kandidaten vaak hoe ze ons bedrijf kennen en waarom ze voor ons willen werken”, vertelt Lien Barbier, hr-medewerker bij Duco. “Het gebeurt regelmatig dat een sollicitant antwoordt dat hij of zij een sms’je kreeg van een interimbureau en dat de omschrijving van de vacature "wel oké leek". Uiteraard is het zeker geen probleem als je onze firma via een selectiekantoor hebt leren kennen, maar zorg dat je tenminste kan uitleggen waarom je je aangesproken voelt! Toon dat je je geïnformeerd hebt over ons bedrijf, dat je weet wat we doen en dat je een match ziet. Anders kom je echt niet gemotiveerd over.”

Lieg niet

Lien Barbier: “Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is om altijd eerlijk te zijn, maar toch is dat de beste weg. Ik herinner me bijvoorbeeld een kandidaat die zich jonger heeft voorgedaan dan hij werkelijk was. Uiteraard hebben we dat in de verdere selectieprocedure ontdekt. Op die manier toon je alleen maar dat je geen betrouwbare persoon bent. Ik heb ook al sollicitanten voor me gehad die zelfstandig zijn geweest, maar failliet zijn gegaan. Dat durven ze vaak niet te vermelden op hun cv. Jammer, want zo wek je de indruk dat je iets te verbergen hebt, terwijl je ongetwijfeld net heel veel hebt bijgeleerd.”

Val niet in slaap

“Het meest verbazingwekkende wat ik al heb meegemaakt, dat blijft toch een sollicitant die in slaap was gevallen aan de receptie”, vervolgt Lien Barbier. “Toen ik hem kwam halen, moest ik hem wakker maken. Hij was erg versuft en kon niet uitleggen waarom hij zo moe was. Het spreekt voor zich dat dát sollicitatiegesprek niet zo lang geduurd heeft."

Lees ook:

Is het waar dat onderzoekers je googlen voor je op gesprek gaat?

Deze vragen stellen rekruteerders/ceo's om je in de war te brengen

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com.