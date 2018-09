In een lean team krijgt elke medewerker vertrouwen en respect Beter presteren met lean? Vier belangrijke beginselen Joni Horemans

25 september 2018

Lean teams; je hebt de term misschien wel al eens horen waaien, maar tenzij je er al rechtstreeks mee in aanraking kwam, weten veel mensen nog steeds niet goed waar het voor staat. De vraag 'Wat is lean?' is trouwens bijna als vragen 'wat is kunst?'. Een eenduidig antwoord formuleren is moeilijk.

De wieg van lean ligt gedeeltelijk in Japan. Na de Tweede Wereldoorlog kampte Toyato Motor Corporation met een financiële crisis, gebrek aan middelen en een sterk dalende vraag. De autofabrikant dokterde een alternatief productiesysteem uit, waarbij ze zich onder meer ook lieten inspireren door concurrent Henry Ford, en wist zo het hoofd boven water te houden. Uit dit zogenaamde ‘Toyota Production System’ is later lean ontsproten. Toen John Krafick de term in 1988 introduceerde, was het principe al populair in de industrie en dienstensector. Vandaag experimenteren de meest uiteenlopende bedrijven met de leanmethode, waaronder ook de gezondheidszorg.

Lean is een verzameling van methodes en tools om processen in een bedrijf te verbeteren, maar lean is ook een filosofie, een organisatiecultuur én een managementsysteem. Dit zijn enkele basisprincipes .

Principe 1: Betrokken, enthousiasmerende managers

Lean begint bij sterke en enthousiaste leidinggevenden. Het is hun taak de werkvloer op te gaan en een strategie uit te stippelen om de verschillende processen in het bedrijf te optimaliseren. Dit gebeurt onder meer door het elimineren van overbelasting en verspilling of activiteiten zonder toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die elke dag veel tijd verliezen omdat ze binnen het bedrijf zelf een lange afstand af te leggen hebben tussen punt A en punt B. Tien minuten per dag lijkt peanuts, maar reken eens het tijdverlies uit over de loop van een jaar... De bedoeling is vervolgens dat de leidinggevenden de verbeterde processen en plannen duidelijk communiceren met de teamleden, en hen enthousiasmeren om de nieuwe manier van werken te omarmen.

Principe 2: Vertrouw je werknemers

Leidinggevenden dienen opdrachten haarfijn uit te leggen, maar verder bemoeien ze zich best zo min mogelijk met de uitvoering ervan. De werknemer moet voelen dat hij van zijn opdrachtgever of leidinggevende vertrouwen én respect krijgt. Dat is een van de meest fundamentele principes van lean. De manager verliest zo geen onnodig tijd meer aan uitvoerige controleren van het werk en micromanagement, maar steekt zijn energie in plaats daarvan in, bijvoorbeeld, het creëren van goede onderlinge relaties tussen de medewerkers. Een sterke groep en positieve werksfeer leiden automatisch tot betere resultaten.

Principe 3: Voortdurend bijleren

Lean is gericht op continue verbetering. Het hogere management moet daar de nodige tijd en middelen voor ter beschikking stellen. In een ideale wereld krijgen teamleden de ruimte om zichzelf voortdurend te verbeteren via onder meer opleidingen, coaching en teamoverleg.

Principe 4: Duidelijke communicatie

In een lean bedrijf draagt iedereen verantwoordelijkheid en is iedereen belangrijk, ongeacht rang of statuut. Klantgerichtheid is cruciaal en alle personeelsleden worden betrokken bij het oplossen van problemen en mogen suggesties doen ter verbetering van dagelijkse routines. Deze open cultuur en hoge mate van autonomie heeft ook een positief effect op de communicatie. Teamleden zullen vaker samenwerken of elkaar consulteren wanneer de manager niet voortdurend achter hun rug meekijkt, maar slechts inspringt wanneer daar waarlijk behoefte aan is. Zo worden ze meer gestimuleerd om zichzelf te monitoren en om met elkaar te overleggen over diverse vraagstukken.

