In drie stappen naar de job van je leven

Piet Verbeest

29 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Marieke Genard is als coach en zaakvoerder van het loopbaancentrum Werk met Zin gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die hun carrière een nieuwe wending willen geven. In een aantal gesprekken laat ze hen zelf ontdekken welke richting ze in de toekomst kunnen uitgaan.

1. (Ver)Ken jezelf

"Eerst en vooral moet je voor jezelf scherpstellen wat je belangrijk vindt in een job. Los van de vraag welke functie je ambieert of welke sector je het meest boeit, moet je uitmaken in welke context je het best functioneert. Voel je je het meest op je gemak in een groot bedrijf of gaat je voorkeur uit naar een meer familiale omgeving? Maak je graag deel uit van een team of werk je liever individueel? Concentreer je je bij voorkeur op één specifiek onderdeel van een project of beheer je dat liever helemaal van A tot Z? Heb je nood aan creatieve vrijheid of houd je net van heel concrete opdrachten? Maar ook: wat kan je aan en waar liggen je grenzen? En hoe bewaak je je evenwicht? Dat zijn steevast de eerste vragen waarmee we aan de slag gaan."

2. Houd je focus

"Pas in tweede instantie kijken we concreet naar de arbeidsmarkt. Het zou best kunnen dat je nieuwe zelfinzicht je op heel andere plaatsen brengt dan je aanvankelijk had gedacht. Mogelijk is een vacature waarin je op het eerste gezicht veel van jezelf terugvond je bij nader inzien toch niet zo op het lijf geschreven. Of misschien zie je nu in dat je ook op die nieuwe uitdaging relatief snel uitgekeken zal zijn. Let wel: als de afstand naar je echte droomjob nog wat te groot is, kan het nuttig zijn om bewust voor een tussenstap te kiezen en een tijdlang extra ervaring op te doen. Maar het is cruciaal om steeds je horizon goed voor ogen te houden. Je mag nooit vergeten waar je uiteindelijk naartoe wilt. Als je op een zijspoor belandt, kost het namelijk heel veel moeite om daar nog uit te geraken. En alle energie die je in een baan stopt die je eigenlijk niet ligt, leidt uiteindelijk tot niets."

3. Ga ervoor

"Valt je oog op een vacature die je extra prikkelt of wil je spontaan solliciteren bij een bedrijf of organisatie waarvoor je hart spontaan sneller slaat? Dan is het zaak om een goed onderbouwde motivatiebrief te schrijven. Als je voor jezelf haarfijn onder woorden kan brengen waarom er volgens jou een perfecte match is, werkt dat vaak bijzonder overtuigend. Zeker als je je kans waagt in een totaal nieuwe sector of voor een functie waarvoor je op het eerste gezicht niet de gevraagde referenties bezit, kan dat wel eens het verschil maken."

