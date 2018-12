In deze vijf jobs verdien je waarschijnlijk meer dan je baas Loes Liemburg

25 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je kunt op twee manieren carrière maken: of je werkt je op tot manager, of je wordt specialist in je eigen vakgebied. De absolute experts binnen een bedrijf of een bepaalde sector verdienen soms zelfs meer dan hun bazen. De directeur van het ziekenhuis versus de specialisten die er werkzaam zijn, zijn een voor de hand liggend voorbeeld, maar ook in de volgende jobs kan het voorvallen.

Softwareontwikkelaar

Omdat het tekort aan IT’ers alsmaar stijgt, zijn goede softwareontwikkelaars echte goudhaantjes op de arbeidsmarkt. Ze leggen de link tussen ingewikkelde ICT-programma’s en hoe de gebruiker het eindproduct ervaart. Grote technologiebedrijven gooien alles in de strijd om het beste softwaretalent op de markt aan te trekken, niet in de laatste plaats door hoge lonen aan te bieden.

Risicobeheerder

In bedrijven waar er veel op het spel staat, zijn risicobeheerders onmisbaar. Dat kan gaan om het inschatten van financiële risico’s tot het uitwerken van alle mogelijke risico’s die er bestaan bij grote projecten. Risicobeheerders werken een beleidskader uit, van preventie tot evaluatie én oplossingen voor operationele fouten of ongevallen. Ze houden ook de internationale ontwikkelingen in de gaten en bekijken welke impact die kunnen hebben. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Lees ook: Zoveel bedraagt jouw eindejaarspremie

Automatisatie-ingenieur

Productiesystemen zijn vandaag de dag sterk geautomatiseerd, maar dat wil niet zeggen dat mensen overbodig zijn. Integendeel: gespecialiseerde experts zorgen ervoor dat de machines de mens optimaal kunnen ondersteunen. Ingenieurs die gespecialiseerd zijn in automatisatie zorgen ervoor dat systemen en processen optimaal werken, en ontwikkelen nieuwe processen die goed aansluiten op de bestaande systemen.

Financieel analist

Zonder goede financiële medewerkers kan elk bedrijf wel opdoeken. Financiële analisten zijn ook goed in ICT en risicobeheer en kunnen met dat takenpakket een mooi loon verwachten. Budgetten opstellen en financiële voorspellingen uitwerken is voor deze experts een eitje. Hun analyses worden voorgelegd aan de bedrijfsleiders zodat die de juiste keuzes kunnen maken om de onderneming te doen groeien.

Statisticus

Wie goed is met cijfers, is een waardevolle aanvulling voor elk bedrijf. Statistici kunnen dan ook rekenen op een aantrekkelijke verloning. Ook kunnen ze in allerlei sectoren aan de slag. In de R&D bijvoorbeeld, waar statistische vaardigheden gebruikt worden om onderzoeken en groeistrategieën op te zetten. Of ze komen terecht in de sales, waar hun inzicht in ingewikkelde cijfers over consumptietrends de verkoop de hoogte in kan jagen.

Lees ook:

Zoveel Belgen verdienen meer dan 2.100 euro netto

In deze sectoren krijg je gemiddeld meer dan 30 verlofdagen

De opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Bron: vacature.com.