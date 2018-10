In deze vijf jobs blijf je fit en gezond Loes Liemburg

16 oktober 2018

08u00

Gruwel je van de gedachte om je werkleven op een saaie bureaustoel te spenderen? Dan kan het interessant zijn om eens wat niet-zittende beroepen te overwegen. In de volgende jobs zet je dagelijks zeker meer dan 10.000 stappen.

Schoonmaker

Als schoonmaker staat je een zeer sportieve job te wachten. Niet alleen maak je veel meters, bij het schoonmaken komt ook heel wat traplopen, tillen en rekken en strekken kijken. Zeulen met volle emmers en industriële stofzuigers, ramen wassen en stoelpoten poetsen: je moet fysiek echt wel tegen een stootje kunnen. De échte avonturiers, die bovendien geen greintje hoogtevrees hebben, kunnen zich verder specialiseren als ramenwasser.

Onderhoudstechnieker

Deze job is niet voor watjes, noch voor mensen die niet over een goede fysieke conditie beschikken. Als onderhoudstechnieker voer je onderhouds- en herstellingswerken uit aan goederenbehandelingsmachines zoals vorkheftrucks, terminal tractors, reach stackers, straddle carriers en containerkranen. Omdat je soms deze machines moet beklimmen, mag je geen hoogtevrees hebben. In ruil voor je harde werk, ontvang je – onder andere – een mooi loonpakket en een uitgebreid opleidingsplan.

Kok

Als kok ben je constant in beweging en werk je onder tijdsdruk. Je eet misschien veel lekkere dingen, maar die calorieën raak je ook direct weer kwijt. Of je nu zelfstandig werkt of een heel keukenteam aanstuurt, je maakt lange dagen en legt op zo'n dag ook heel wat kilometers af.

Postbode

Als je als postbode werkt, ben je gedurende je volledige werkdag actief bezig, vooral als je ervoor kiest om te voet of met de (elektrische) fiets de post te bezorgen. Voor de zwaardere pakketten, ben je dan weer verplicht te auto te nemen, maar dan zorgt het sleurwerk wel voor die gezonde dosis sport waarnaar je op zoek bent.

Hoofd marketing bij de KVBV

Een job waar je niet noodzakelijk letterlijk bij in beweging blijft, maar waar je wel ondergedompeld wordt in de Belgische sportwereld: de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KVBV) zoekt een hoofd marketing, communicatie en sponsoring met sterke commerciële skills. In deze droomjob-voor-voetbalfanaten geef je leiding aan het departement communicatie en onderhoud je de contacten met sponsors en partners. Je verzorgt ook de content op de sociale media.

