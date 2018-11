In deze sectoren vind je in Antwerpen het snelst een job Loes Liemburg

14 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De werkgelegenheid in Vlaanderen zit nog altijd stevig in de lift. Dat blijkt uit de nieuwste statistieken van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. In september kreeg die er 25.389 vacatures bij, maar liefst 12,9 procent meer dan in september vorig jaar. Er liggen dus heel wat jobs voor het grijpen, ook in de provincie Antwerpen. Een overzicht.

In september kwamen er in de provincie Antwerpen zo’n 6.572 nieuwe banen bij, in uiteenlopende branches. De vier sectoren waar het aantal vacatures sterk steeg, zijn onderwijs, schoonmaak, verkoop en bouw.

1. Schoonmaak & onderhoud

Goede schoonmakers hoeven nooit om werk verlegen te zitten. Momenteel zijn er in Antwerpen onder andere vacatures voor schoonmakers in het ziekenhuis, op school, in de haven en in het Rivierenhof. In juli traden de nieuwe cao’s voor de schoonmaak in werking, waarmee de lonen zijn geïndexeerd, werknemers een beter pensioen opbouwen en bij ontslag aan een nieuwe baan geholpen worden.

2. Verkoop

De meeste mensen zijn werkzaam in de commerciële dienstensector, en de aantrekkende economie blijft daar voor werkgelegenheid zorgen. Wat je ambities ook zijn, in de verkoop kun je alle kanten op. Ben je ondernemend ingesteld, dan kun je een bakkerij gaan runnen. Je kan ook als vertegenwoordiger gaan werken of als accountmanager. Werk je graag met klanten, dan kun je in een winkel aan de slag. Ook in de horeca zijn er trouwens heel wat vacatures in Antwerpen.

3. Bouw

Een groot aantal knelpuntberoepen is nog altijd in de bouw te vinden. Het aantal werven boomt maar veel vacatures raken niet ingevuld. De drie grootste knelpuntberoepen in de bouw zijn werfleider, technicus studiebureau en calculator. Omdat tegen 2020 alle daken geïsoleerd moeten zijn, zijn er ook veel isoleerders nodig. Bouwvakkers en technici zijn dus razendpopulair op de arbeidsmarkt. Grondwerkers, ploegbazen, bekisters… Werk zat in de provincie Antwerpen.

4. Onderwijs

Het tekort aan leerkrachten laat zich meer en meer voelen. In september kwamen er in Antwerpen 597 vacatures bij voor onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen, maar eind september waren er nog altijd 325 openstaande vacatures. Vooral voor de vakken wiskunde, Frans en technische vakken zitten scholen met de handen in het haar. En dat probleem wordt alleen maar erger: er wordt voorspeld dat er tot 2024 per jaar zo’n 6.000 extra leerkrachten nodig zijn.

