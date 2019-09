In deze landen verdien je als Europeaan het meest Charlotte Fouquet

30 september 2019

Bron: vacature.com magazine 0 Salaris In april maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend dat België in de EU op de derde plaats staat wat de loonkost betreft. Enkel in Denemarken en Luxemburg ligt die loonkost hoger. De laagste arbeidskosten vinden we terug in Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Hongarije en Letland. Maar wat betekent dat nu voor het nettoloon? In welk landen van de Europese Unie verdien je het meest?

Grootverdieners in Luxemburg

Het traditionele beeld van Luxemburg als sterke economie, blijft bestaan. Het gemiddelde netto maandloon, zonder onderscheid in burgerlijke staat, bedroeg er in 2018 3.159 euro. Luxemburg kent bovendien het hoogste minimumloon in Europa, namelijk 1.998,59 euro bruto. (bron: Express Business)

In de statistieken van Eurostat voert Luxemburg de lijst van de Europese Unie aan als het op het nettojaarloon aankomt. Een alleenstaande zonder kinderen, met een gemiddeld loon voor Luxemburg, verdiende er in 2018 gemiddeld 41.943,59 euro netto op jaarbasis. Een getrouwd koppel met twee kinderen, met beiden een gemiddeld loon, verdiende er in 2018 gemiddeld 93.378,66 euro. Een enorm verschil met de landen in de staart van de lijst: Litouwen (18.043,16 euro), Roemenië (12.183,13 euro) en hekkensluiter Bulgarije (11.066,87 euro).

Goed wonen en verdienen in Scandinavië

Niet alleen is het heel goed wonen in Scandinavië – Finland, Noorwegen en Denemarken vormen de top drie van ‘gelukkigste landen ter wereld’ – je verdient er ook niet slecht. Hoewel de gemiddelde inkomens natuurlijk variëren van jaar tot jaar, vinden we de Scandinavische landen elk jaar eerder vooraan in het lijstje terug.

In het voorbeeld van het getrouwde koppel met twee kinderen, staat Noorwegen net onder Luxemburg in de lijst, met een gemiddeld (samengevoegd) nettojaarloon van 92.578,49 euro. In Denemarken, Zweden en Finland lag dat gemiddelde loon in 2018 iets lager, respectievelijk 76.249,66 euro, 69.186,79 euro en 64.008,39 euro.

België en de buurlanden

Wat het gemiddelde nettoloon betreft, behoort België tot de middenmoot. Een alleenstaande in België, met een gemiddeld loon voor België, verdiende in 2018 gemiddeld 29.156,75 euro netto op jaarbasis. Voor een getrouwd koppel met twee kinderen, met beiden een gemiddeld loon, was dat 63.595,75 euro op jaarbasis.

Dat is dus een stuk minder dan in buurland Luxemburg, en ook minder dan in Nederland en Duitsland, waar het getrouwde koppel met twee kinderen in 2018 respectievelijk 76.491,62 euro en 66,501.13 euro verdiende. We doen het wel iets beter dan buurland Frankrijk, waar het koppel het in 2018 met 59.340,57 euro moest doen.

