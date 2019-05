In deze jobs verdien je genoeg voor twee Joni Horemans

24 mei 2019

08u00

Bron: vacature.com 5 vacature.com Met het tweejaarlijks huishoudbudgetonderzoek brengen de Belgische en Europese overheid de uitgaven van gezinnen in kaart. Volgens de meest recente resultaten spendeert het gemiddelde gezin in ons land op jaarbasis maar liefst 34.167 euro om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat komt neer op 2.847.25 euro per maand. We gingen na hoe je deze middenmoot op de plank brengt.

In een modern huishouden is het tweeverdienersmodel de norm. Wanneer beide partners een (realistisch) nettomaandloon van zo'n 1.400 euro samen leggen, kunnen ze zonder veel problemen aan het standaard uitgavepatroon voldoen. Indien het gezinsbudget echter van één persoon moet komen, wordt het al een flink stuk moeilijker. Je zal dan ofwel moeten beknibbelen, óf één van beide moet een bovengemiddeld inkomen versieren. Of allebei. Met de volgende jobs kun je op je eentje een (bescheiden) gezin onderhouden.

Strik dat diploma!

Studeren is absoluut een goed idee. Waar het gemiddelde startloon van wie geen diploma heeft volgens onze laatste salariskompascijfers 2.073 euro bedraagt, verschijnt een academische master direct met 25 procent meer aan start (2.579 euro). Over de loopbaan heen groeit die loonkloof alleen nog verder aan. Zo bedraagt het gemiddelde brutoloon van een researcher 4.161 euro. Een jurist strijkt gemiddeld 3.878 euro op en ingenieurs doen het ook verre van slecht met 3.866 euro.

TIP: Meer dan 2.500 euro verdienen terwijl je pas van school komt? In deze sectoren kan het

Lucratieve knelpuntberoepen

Ook kiezen voor een knelpuntberoep loont in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Je vindt niet alleen gemakkelijk een job, je werkgever is ook geneigd meer te betalen om je op post te houden. De financieel meest interessante knelpuntberoepen zijn momenteel te vinden in de domeinen ICT en Techniek & Productie. Computergeeks verdienen gemiddeld een mooie 3.601 euro, terwijl technisch talent het nog net iets beter doet met 3.660 per maand.

Toon me alle jobs binnen ICT en techniek en productie

Luxueus leven

Verder volstaat het inkomen van de meeste kaderleden natuurlijk ook om met twee van te leven. Groentjes met 5 jaar ervaring doen het al niet slecht met een gemiddelde van 3.886 euro. Heb je een medische achtergrond, hark je na vijf jaar zelfs al 4.062 euro bijeen. Ervaren kaderleden in een bank of verzekeringsmaatschappij zitten met 5.591 per maand ook zeker niet om centen verlegen, maar managers en directieleden met 20 jaar ervaring spannen de kroon. Zij trekken een royaal gemiddeld salaris van 6.416 euro. Je partner kan zich in dit geval helemaal aan de opvoeding van de kinderen wijden, zonder de designbroeksriem te moeten aanhalen, en wie weet zelfs bijgestaan door een nanny.

Goud voor chemie

De best betaalde sector is tot slot nog steeds de chemische en farmaceutische industrie. De gemiddelde medewerker vergaart er iedere maand 4.436 euro. Daarbuiten overschrijdt enkel in de energiesector het globale gemiddelde de kaap van 4.000 euro. Zij het nipt: over de hele sector samen verdienen werknemers er gemiddeld 4.015 euro.

Lees ook:

Vijf gouden tips om bij je salarisonderhandeling het onderste uit de kan te slepen

De beste manier om het loon van je collega te weten te komen

Dit zijn de tien bestbetaalde jobs in België

Bron: vacature.com.