In deze 5 jobs liggen ze niet zo wakker van je diploma Loes Liemburg

15 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Is studeren niets voor jou? Wil je gewoon de handen uit de mouwen steken? Ook zonder een diploma van het hoger onderwijs zijn er kansen op de arbeidsmarkt! Wij lichten er een paar jobs voor je uit waarin je als starter kunt tonen wat je in je mars hebt.

Buschauffeur

Zonder diploma kun je meteen gaan werken als buschauffeur bij De Lijn. De vervoersmaatschappij is altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Het enige wat je nodig hebt is minimaal twee jaar een rijbewijs. De Lijn biedt een competitief salaris, volop doorgroeimogelijkheden én gratis openbaar vervoer voor jou en je gezinsleden.

Verkoper

Voor de geboren verkopers zijn er jobmogelijkheden genoeg. Er zijn altijd vacatures voor retail expert. Een passie voor telecom is wel handig. Wil je altijd bijleren, werk je graag met meetbare resultaten en ben je een kei in klantcontact? Dan ben je bij de marktleider op het gebied van vaste telefonie en internet aan het juiste adres.

Redacteur sociale media

Doe jij niets liever dan op sociale media zitten? Snap je bovendien wat een post of een tweet succesvol maakt? Goede sociale media-experts kunnen het ook doen zonder opleiding of werkervaring. Wel zoeken ze meestal iemand die goed overweg kan met Photoshop en Indesign en die visuals en filmpjes kan maken. Besteed jij dus al je vrije uurtjes aan beeldbewerking en sociale media, dan is dit dé job voor jou!

Techniek

Ben je een beetje handig, dan kun je als technieker aan de slag. Bijvoorbeeld bij De Lijn of bij Colruyt Group. Vaak word je intern opgeleid, zodat je jezelf steeds verder kunt specialiseren. De arbeidsmarkt is altijd op zoek naar bekwame technici, zodat je in deze job altijd kunt doorgroeien.

Administratie

Tot slot zijn er ook veel open vacatures voor starters in de administratie. Als secretaresse, administratief bediende of dispatcher werk je als spin in het web en krijg je vaak toegang tot interne opleidingen. Je leert heel veel mensen kennen en bent een onmisbare schakel in elk bedrijf.

