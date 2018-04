In de voetsporen van bouwkundig ingenieur Kris: "Tijdens peperdure bouwprojecten mag je echt geen enkele fout maken"



30 april 2018

08u00

Projectleider Kris Taveirne (53) studeerde in 1989 af als bouwkundig ingenieur. Na een eerste bouwproject in Dubai, startte hij in 1991 bij de Europese poot van het Japanse bouwbedrijf Takenaka, het tiende grootste ter wereld. Ondertussen zijn we 27 jaar later en heeft hij alles van kasteeltjes over tandartsenopleidingscentra tot kippensoepfabrieken op zijn palmares staan. "Bij elk project leer ik weer iets bij".

Werf- en mailverkeer

“Om 7 uur ’s morgens staan de aannemers klaar op de werf. En ik dus ook”, begint Kris. “Zeker als het nieuwe mensen zijn. Ik leid ze rond, geef hen uitleg over de stand van zaken van het project en hoe hun opdracht daarin inpast, en overloop de veiligheidsvoorschriften.”

Twee uur later begint de gebruikelijke verkeerschaos. “Als projectleider op een groot werf, regel je ook het werfverkeer. Als een kraan niet door kan door vier betonnen blokken op de grond, dan moeten die blokken gewoon zo snel mogelijk weg. Vertraging oplopen is geen optie.”

Na het werfverkeer, het e-mailverkeer. Tegen de middag heeft hij zoveel mogelijk e-mails beantwoord en taken op zijn to-do-lijstje afgevinkt, maar als werfleider word je niet lang met rust gelaten: “Ik zorg er in de eerste plaats voor dat iedereen die aan mijn deur komt kloppen met een vraag of probleem, snel terug verder kan.”

Waterdichte planning

Elke vraag, groot en klein, over de werf passeert langs projectleider Kris. “Want eens de klanten van Takenaka – we hebben het hier over Toyota, Daikin, Honda en andere Japanse miljardenbedrijven – de plannen hebben goedgekeurd en contracten hebben ondertekend, is er geen centimeter ruimte voor creatieve vrijheid voor de onderaannemers. Kwaliteit staat voorop.”

Fouten kunnen ook gewoon niet op zo’n grote peperdure projecten. “Een project dat te laat afgewerkt wordt? Onmogelijk. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit een deadline niet gehaald. Ik zorg ervoor dat de planning waterdicht is.”

Werf vol experts

De druk ligt dus hoog, maar Kris staat er uiteraard niet alleen voor. Hij komt verschillende mensen tegen op een werf: zijn collega-ingenieur van Takenaka gespecialiseerd in techniek, zorgvuldig uitgekozen aannemers die elk hun nicheopdracht vervullen op de werf, arbeiders en hun ploegbazen, een veiligheidscoördinator.

Lees ook: De bouwsector groeit en de jobs, die volgen

Ook de klant zelf komt af en toe langs. Een keer per week houdt Kris een werfvergadering: “Dan kan de klant zijn opmerkingen of bekommernissen delen. Die ruimte voor gesprekken is er ook nadat het project afgerond is. We zoeken nu bijvoorbeeld een oplossing voor een gebouw dat na 14 jaar aan het verzakken is. De relatie met klanten is heel belangrijk. Voor, tijdens én na het project.”

Puntjes op de i

Maar hoe komt zo’n project precies tot stand? “In een beginfase zijn de prijscalculators de spilfiguren. Ik adviseer hen. Pas als het contract ondertekend wordt en de lokale overheden hun groen licht geven, schiet ik echt in actie.”

“Ik maak bouwplannen op met de architecten en technisch tekenaars, coördineer studies, bereken hoeveelheden materiaal, zoek de meest geschikte aannemers en leveranciers... Dit werken we uit tot in de puntjes voor we aan de werken beginnen.”

Stofzuigen

Het portfolio van Takenaka staat bol van de verscheidenheid: “Ik leidde de bouw van een prachtig opleidingscentrum voor tandartsen, een architecturale topper. En restaureerde een kasteel uit de Belle Epoque in Brussel.”

“Maar meestal ontwikkel ik industriële complexen. Zo rondde ik net een project af in het Leuvense voor een bedrijf dat microchips produceert. Op technisch vlak best ingewikkeld. We integreerden onder andere zogenaamde clean rooms, ruimtes waar echt niet het kleinste stofje in mogen terecht komen, want anders is het hele proces om zeep. We werden zélf van kop tot teen gestofzuigd vooraleer we er binnen mochten.”

Voor gespecialiseerde technieken doet Kris beroep op expertconsultants. “Ook voor de kippensoepfabriek moest alles tiptop in orde zijn wat betreft voedselveiligheid. Op die manier verdiep ik me steeds opnieuw in nieuwe materie en leer ik altijd bij.”

