In de hoofdstad verdien je meer: dit zijn de topjobs in Brussel Loes Liemburg

12 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Benieuwd waar je je ambitie en talent kwijt kunt in onze hoofdstad? vacature.com dook voor jou in het uitgebreide aanbod van interessante jobs in Brussel. De volgende vijf functies zijn op dit moment veelgevraagd.

Het gemiddelde brutoloon in België is 3.489 euro per maand (laatste cijfers Statbel, lonen 2016). Werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienen daarentegen gemiddeld 4.092 euro, 17 procent boven het nationale cijfer. Daarmee spant de regio de kroon. Dat is grotendeels de verklaren door de aanwezigheid van grote, internationale bedrijven in de hoofdstad. Ook bedrijven gevestigd in de arrondissementen grenzend aan de hoofdstad behoren over het algemeen tot de betere betalers.

1. IT’ers

Goede ICT’ers hoeven nooit om werk verlegen te zitten, ook niet in onze hoofdstad natuurlijk. Als IT’er kun je in een brede waaier van bedrijven aan de slag. Help bijvoorbeeld corporate klanten uit de brand bij een bank of duik in de medische wereld als Field Infrastructure Engineer. In de IT is de kans ook nog eens groot dat je geregeld van thuis uit kunt werken. Ideaal dus voor mensen die van een gezonde balans tussen werk en privé houden.

2. Consultants

Ook de consultancy is een sector waarin veel werkzoekenden een job van hun gading kunnen vinden. Uiteenlopende bedrijven in Brussel zijn namelijk op zoek naar adviseurs of consultants. Wil je aan de slag als HR consultant of business consultant, dan heb je meerdere opties om uit te kiezen. Of je nu starter bent of al heel wat jaren ervaring hebt, lang zul je niet naar een job moeten zoeken.

TIP: Hoe wil jij jouw loon zien evolueren? Doe mee aan de enquête van Vlerick Business School en vacature.com en maak kans op een heerlijk weekend weg voor 2 personen.

3. Finance

Knappe koppen met veel wiskundig inzicht kunnen in Brussel in de financiële sector aan de slag. Kandidaten met sterke analytische vaardigheden en oog voor detail kunnen bijvoorbeeld aan het werk als Investment Associate. Werk je graag met klanten, dan is een job als Customer Loyalty Team Member misschien iets voor jou. En ook als boekhouder hoef je in onze hoofdstad niet op je handen te blijven zitten.

4. Projectmanagers

De functie van projectmanager vind je in alle sectoren, van de bouw tot de liefdadigheidssector. Werk je graag volgens projectmanagementmethodes? Geef je vaardig leiding aan een team? Kun je budgetten opstellen en bewaken? Dan heb je behoorlijk wat jobs om uit te kiezen in de regio Brussel. Of je nu goed bent in financiën, in verkoop of in immobiliën!

5. Leidinggevenden

Voor iedereen met ambitie en al wat jaren ervaring op de teller, zijn er in Brussel meer dan genoeg kansen. De functie van leidinggevende biedt je veel verantwoordelijkheid, afwisseling en uitdaging. Ga bijvoorbeeld voor de job van Hoofd Chirurgie in een Brussels ziekenhuis of die van hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum. Handige types worden projectleider in de bouw, en mensen met oog voor detail kunnen ploegleider van een schoonmaakteam worden. Steek je aspiraties niet onder stoelen of banken en ga ervoor!

Toon me alle jobs in Brussel

Lees ook:

Zonder zorgen werken in de zorg? Hier kan het

In deze sectoren krijg je gemiddeld meer dan dertig verlofdagen

Hoeveel Belgen verdienen meer dan 2.100 euro netto?

Bron: vacature.com.