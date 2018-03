Iedereen minstens één dag per week niet met de auto naar het werk En andere suggesties om de file op te lossen Hermien Vanoost

26 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Tien à twintig jaar al zijn Bruno De Borger, Vincent Meerschaert en Nicole Van Doninck met (onderzoek naar) mobiliteit bezig. De toestand op de wegen zagen ze in die tijd systematisch verslechteren. Dat er vanuit politieke hoek zo moeizaam gereageerd wordt, vinden ze onbegrijpelijk.

“Een beetje meer politieke moed is wenselijk”, vindt Meerschaert. “Ik stel vast dat bedrijven tegenwoordig vooruitstrevender zijn en meer initiatieven nemen dan overheden. Te vaak nog denken zij in klassieke oplossingen. Meer wegeninfrastructuur bijvoorbeeld, maar dat is niet hetgeen we het meest nodig hebben. Ik mis een sense of urgency bij beleidsmakers. Maak eindelijk eens keuzes waar we beter van worden. Als het kan in het buitenland, waarom dan hier niet? Ik denk dat veel Belgen mentaal al een switch gemaakt hebben.”

Behalve de klassiekers – beter openbaar vervoer en extra, brede en veilige fietspaden – suggereren de experts ook volgende oplossingen:

Maak rijden in de spits duurder

Niet alleen voor vrachtwagens, ook voor personenwagens zou er een systeem van rekeningrijden moeten zijn, vindt economieprofessor Bruno De Borger. In een eerste fase denkt hij aan een ‘cordonheffing’, naar het voorbeeld van Londen, Stockholm en Milaan. In dat systeem betalen chauffeurs een heffing wanneer ze tijdens de spits met de auto de stad binnenrijden. “Steden die zo’n heffing invoerden, zagen de verkeersdrukte, de vervuiling en het aantal ongevallen substantieel dalen. In Stockholm waren er zelfs 30 procent minder wagens. In zo’n scenario moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er degelijke alternatieven beschikbaar zijn. Maar het voordeel is dat je dankzij de opbrengst van de heffing voluit in openbaar vervoer en infrastructuur kunt investeren.”

Iedereen minstens één dag per week niet met de auto naar het werk

Er is niet één zaligmakende oplossing voor de files, maar dat we meer kunnen doen dan vandaag is ook voor Nicole Van Doninck (AMS) duidelijk. “Met een beetje creativiteit kunnen we al het verschil maken. Het kan bijvoorbeeld niet zo moeilijk zijn om iedereen een engagement te laten maken om minstens één dag per week niet met de auto naar het werk te rijden. De ochtend- en avondspits zou er al een heel stuk anders uitzien.”

Minder parkeerplaatsen, hogere tarieven

En ook via het parkeerbeleid kun je mensen/bedrijven motiveren om uit de wagen te stappen, stelt Vincent Meerschaert. Hij haalt er Brussels Gewest als voorbeeld bij. “Bedrijven die er zich vestigen, krijgen nog maar een beperkt aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Gebruiken ze er toch meer, dan betalen ze daarvoor een milieuheffing. Verschillende Brusselse werkgevers hebben ons intussen gevraagd om uit te rekenen hoeveel het hen zou kosten als werknemers de bedrijfswagen thuis laten en met alternatieven naar Brussel komen. En ja, meestal blijkt het goedkoper om op de alternatieven in te zetten dan om extra parkings te huren. Die economische logica trekt hen over de streep.”

