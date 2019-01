Hr-adviseur verklapt hoe je zonder kleerscheuren een functioneringsgesprek overleeft Loes Liemburg

10 januari 2019

08u00

Best spannend altijd, het jaarlijkse functioneringsgesprek met je baas. Wat kun je verwachten tijdens zo'n gesprek? En hoe bereid je je er het best op voor? Vicky Van Acker, HR consultant bij SD Worx, geeft vijf waardevolle tips.

1. Weet hoe het werkt

Eerst moet je weten hoe de functioneringsgesprekken verlopen in jouw bedrijf. Hoeveel gesprekken vinden er plaats, wie neemt het initiatief, wat wordt er besproken, welke documenten moeten er ingevuld worden? Vicky Van Acker, HR consultant bij SD Worx, legt uit dat het functioneringsgesprek vaak deel is van een jaarlijkse performantiecyclus waarin drie gesprekken plaatsvinden. “Eerst het planningsgesprek, waarin besproken wordt welke doelstellingen je dit jaar wil halen. Dan het functioneringsgesprek, om te kijken hoe ver je staat. Dat kan één keer per jaar, maar ook vaker. Tot slot het evaluatiegesprek: heb je de doelstellingen gehaald?”

2. Starten met het einde in zicht

“Bedenk van tevoren welke boodschap je wil achterlaten,” benadrukt Van Acker. “Wat is voor jou de essentie? Vertaal die naar de topics die besproken worden.”

Zoals de waarden van de organisatie: pas je nog in de cultuur of is deze sterk aan het veranderen? Neem je competenties eens onder de loep: mis je bepaalde vaardigheden, welke dingen wil je leren? Hoe verloopt de samenwerking met collega’s, leidinggevende en klanten? Lig je op schema met je objectieven, en zo nee, is dat te verklaren?

3. Denk na over je loopbaan

Ook je loopbaan wordt besproken. “Wat zijn je ambities in je job? Kijk daarbij breder dan alleen je kansen op promotie. Ben je met de juiste zaken bezig, kun je de competenties ontwikkelen om jouw ambitie waar te maken? Heb je genoeg intellectuele uitdaging?”

4. Wees ontvankelijk voor kritiek

Bereid je voor op negatieve feedback. “Hoe beoordeel je je eigen functioneren? Ben je een goede collega? Wat zou je leidinggevende kunnen aanhalen? Kritiek mag best even binnenkomen, je mag de tijd vragen om het te kunnen plaatsen. Vraag ook om uitleg. Krijg je negatieve feedback die je terecht vindt, durf dat dan te zeggen en zie het als een leermoment”, legt Van Acker uit.

En als je zelf feedback geeft? “Gebruik altijd concrete voorbeelden en spreek in de ik-vorm. Bij SD Worx werken wij met de 4 G’s om feedback te geven: benoem het Gedrag dat iemand stelt, wat daarvan het Gevolg is, welk Gevoel dat jou geeft en wat het Gewenste gedrag is.”

5. Maak er een open dialoog van

Evalueer tot slot het gesprek zelf. Was het een goede babbel? Heb je alles kunnen zeggen? “Als het gesprek pas laat op gang kwam, of als de kritiek te hard binnenkomt om er op een constructieve manier op te reageren, vraag dan om een tweede afspraak. Durf dat te doen, want het functioneringsgesprek moet niet snel afgevinkt worden, maar een open dialoog tussen twee professionals zijn,” besluit Van Acker.

