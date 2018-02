Hoge lonen alleen verleiden niet meer Het geheim van de kersverse Top Employers Hermien Vanoost

09 februari 2018

11u30

Bron: vacature.com 7 Vacature.com Het nieuwe lijstje Top Employers is bekend! Ga je bij een van hen aan de slag, dan kun je zeker zijn van de beste arbeidsomstandigheden. En dat betekent tegenwoordig meer dan een aantrekkelijk loon en een luxewagen. De werknemer van vandaag ziet het ‘anders’ dan twintig jaar geleden.

Waarom werk je hier graag? Stelde je die vraag twintig jaar geleden aan een werknemer, dan ging het gesprek steevast over salaris en andere voordelen. Stel je ze vandaag, dan vallen de woorden waardering, doorgroeimogelijkheden en opleidingskansen als eerste. Wat is er in die tijd veranderd? Hoe komt het dat we andere prioriteiten zijn gaan stellen?

Voldoening vinden

Steven Van Raemdonck van Top Employers Institute, dat al sinds 1991 onderzoek doet naar personeelsbeleid bij bedrijven, bevestigt de verschuiving. “Al wil het zeker niet zeggen dat loon nu helemaal naar de achtergrond verdwenen is. Met een minimumloon zal je werknemers nog altijd niet verleiden, maar hetzelfde geldt voor een toploon. (lacht) Een degelijke vergoeding is een cruciale voorwaarde, maar er is meer nodig. Of een werknemer tevreden is, hangt af van het totaalplaatje. Zie ik in deze organisatie een toekomst voor me? Investeert de werkgever in mij? Kan ik hier om de drie à vier jaar een andere uitdaging aangaan? Heeft de organisatie maatschappelijke waarde? Al die vragen spelen mee.”

Dat werknemers op een andere manier naar hun werkgever kijken, heeft onder meer te maken met demografische en economische veranderingen. Neem nu het optrekken van de pensioenleeftijd. Dertigers van vandaag beseffen heel goed dat ze nog een lang traject voor de boeg hebben. Het is niet meer ‘even 25 jaar op de tanden bijten, geld verzamelen en klaar’. Nu ze ‘verplicht’ zijn om langer te werken, eisen ze van hun werkgever betere omstandigheden. Ze willen zich kunnen ontplooien, het gevoel hebben dat ze nuttig bezig zijn en iets betekenen. Ze redeneren: als mijn job mij voldoening geeft, dan zal ik het ook wel langer volhouden.

En ook de economische context stimuleert die houding, vindt Van Raemdonck. “Voor veel jobs zitten bedrijven vandaag met de handen in het haar. Het is niet meer zo dat sollicitanten in lange rijen staan aan te schuiven. Anno 2018 mogen ze al blij zijn dat er zich enkele kandidaten aanmelden. En dan heb ik het niet alleen over jobs voor technische experts, het fenomeen breidt zich uit naar zowat alle functies, voor hoog- en laaggeschoolden.”

Machtsverschuiving

Het gevolg is dat werkgevers extra inspanningen leveren om toch maar de juiste man/vrouw op de juiste plaats te kunnen krijgen én te houden. Ze tekenen carrièrepaden uit, organiseren strijkdiensten en kinderopvang, stellen een budget ter beschikking om opleidingen te volgen, voorzien een fitnessruimte en yogalessen, enzovoort. De hr-afdeling is voor organisaties veel belangrijker geworden. Terwijl de hr-manager twintig jaar geleden niet eens deel uitmaakte van het managementteam – hr heette toen ook nog gewoon personeelsdienst –, is het nu een cruciale strategische partner. Werkgevers zijn zich veel meer bewust van de noodzaak. Want vinden ze geen sterke werknemers, dan is het voor de onderneming einde verhaal.

“Alles bij elkaar zou je kunnen stellen dat werkgevers de voorbije decennia aan macht hebben ingeboet, ten voordele van de werknemers”, besluit Van Raemdonck. “Ze zijn een partij waarmee rekening gehouden wordt. En eigenlijk is dat een prima evolutie, want uiteindelijk wordt de werkgever er beter van. Meer geëngageerde werknemers presteren immers beter, met betere resultaten als gevolg. Daar kan niemand tegen zijn.”

