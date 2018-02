Hoeveel verdient de grote baas? Katelin Raw

20 februari 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Het gemiddeld bruto maandloon van de Belgische werknemer klokt volgens de laatste metingen af op 3.401 euro*. Maar in de realiteit schommelen die bedragen sterk. Dat van jouw manager zal bijvoorbeeld een pak hoger liggen dan dat van jezelf. En dankzij het Het gemiddeld bruto maandloon van de Belgische werknemer klokt volgens de laatste metingen af op 3.401 euro*. Maar in de realiteit schommelen die bedragen sterk. Dat van jouw manager zal bijvoorbeeld een pak hoger liggen dan dat van jezelf. En dankzij het salariskompas kom je zo te weten hoeveel precies.

In deze sectoren verdienen kaderleden het meest en het minst. Let wel: de bedragen waarover we hier spreken zijn gemiddeldes.

Topverdieners

Het zijn de mannen en vrouwen die een kaderfunctie uitoefenen in juridische dienstverlening, notariaat en advocatuur die met de toplonen gaan lopen. Met 20 jaar werkervaring achter de kiezen verdien je een bruto maandloon van maar liefst 6.381 euro.

Op de tweede plaats prijken de heren en dames kaderleden uit de – verbaast het iemand? – chemische en farmaceutische industrie: 6.194 euro. In die sector genieten zowel kader- als niet-kaderleden ook nog eens van uitzonderlijk mooie extralegale voordelen, zoals een eindejaarspremie van respectievelijk 86 en 78 procent bovenop een dertiende maand van 90 en 75 procent.

Lees ook: zoveel kan je verdienen in de chemie- en farmaceutische sector

Kaderfuncties in energie en milieu brengen als derde in het rijtje 5.716 euro op na 20 jaar.

Het kan ook bescheidener

In toerisme, sport en recreatie verdien je na 20 jaar hard werken 4066 bruto per maand – een verschil van 2.300 euro vergeleken met de aanvoerders van het lijstje uit de juridische richting.

Een iets hoger gemiddelde vinden we bij managers in de klein- en groothandel: zij verdienen 4.177 bruto per maand. De socioculturele en non-profit sectoren betalen hun managers een mooie 4.411 euro bruto per maand, op voorwaarde dat ze al 20 jaar relevante ervaring hebben.

Met andere woorden: universitairen uit de juridische, chemische en ingenieurswereld hebben het meeste kans om een mooie bankrekening uit te bouwen. Kaderleden in de zachtere sectoren moeten het met iets minder doen.

Gemiddeld bruto maandloon per functiegroep – een overzicht:

Uitvoerend personeel: €2.712

Administratief ondersteunend personeel: €2.548

Professionele medewerker: €3.289

Middenkader, middle management: €4.099

Hoger management: €6.309

* Cijfers uit Salarisenquête vacature.com 2017, op basis van 66.000 ingevulde fiches.

Laat je salaris niet afhangen van het lot. Vul nu het Salariskompas in en check of je loon wel correct is.

Lees ook:

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Geen diploma, toch geslaagd: deze miljardairs deden het

Wil je meer verdienen? Deze jobs kan je perfect combineren

Bron: vacature.com

* Cijfers uit Salarisenquête vacature.com 2017, op basis van 66.000 ingevulde fiches.