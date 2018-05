Hoeveel verdien je in een administratieve functie? Katelin Raw

14 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Administratieve afdelingen worden bevolkt door mannen en vrouwen met uiteenlopende profielen en verantwoordelijkheden, en zijn steeds op zoek naar extra schakels om hun team te versterken. Overweeg je die stap, maar weet je niet op welke verloning en voordelen je precies mag rekenen? Het salariskompas van vacature.com weet dat wél.

2.614 euro gemiddeld

Dus, een job op de afdeling administratie spreekt je aan? Dat kunnen we alleen aanmoedigen. Sterke administratieve profielen houden een bedrijf draaiende. HR-managers geven bijvoorbeeld aan dat zij gemiddeld 30 procent van hun tijd besparen dankzij hun administratieve medewerker.

Als je naast ambitie ook sociale en technische vaardigheden kan voorleggen, heb je al een voet tussen de deur. Toon daarbovenop aan dat je zelfstandig en flexibel werkt, en je profiel steekt met kop en schouders boven de rest uit.

Maar hoeveel verdien je precies in een administratieve functie? Volgens onze salarisenquête kan je, gemiddeld gesproken, op een brutoloon van zo’n 2.614 euro rekenen. Uiteraard hangt dat in de praktijk af van verschillende factoren, zoals je diploma, anciënniteit en de specifieke functie.

Veelgevraagde diploma’s

Administratieve functies vind je op verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Denk maar aan HR, logistiek of customer service. Daar maak je het meeste kans als je een bachelordiploma in office- of logistiek management op zak hebt. Ook bachelors in vertalertolk en masters in meertalige bedrijfscommunicatie zijn veelgevraagd.

Onze salarisenquête toont aan dat het gemiddeld brutoloon van een starter met een bachelordiploma 2.086 euro is. Met een masterdiploma verdien je zo’n 2.270 euro, zonder hoger onderwijs gevolgd te hebben klok je gemiddeld af op 1.970 euro.

Anciënniteit telt ook mee

Ook jouw jaren in het vak hebben een impact op je salaris. HR-managers geven ook aan dat de juiste werkkracht niet gemakkelijk te vinden is, meestal vanwege een tekort aan expertise of commerciële ervaring. Daarom staan vacatures voor de meest gevraagde profielen vaak permanent open.

Kan jij de HR-verantwoordelijke wel overtuigen van jouw kunnen? In een administratieve functie verdien je na 5 jaar ervaring gemiddeld 2.250 euro (niet-kaderfunctie) of 2.736 euro (kaderfunctie). Na 20 jaar ervaring stijgen die bedragen tot respectievelijk 2.823 en 3.509 euro.

Gemiddelde looncijfers per functie

1. Je loon als managementassistent varieert sterk afhankelijk van je aantal jaren ervaring:

• Startersloon: 1.900 - 2.300 euro

• 3 – 5 jaar ervaring: 2.100 - 2.600 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.250 - 3.325 euro

2. Officemanagers kunnen meestal al een paar jaar anciënniteit voorleggen:

• 3 – 5 jaar ervaring: 2.225 - 2.700 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.400 - 4.000 euro

3. Ook op de salesafdeling is plaats voor administratief assistenten:

• Startersloon: 1.875 - 2.325 euro

• 3 – 5 jaar ervaring: 2.250 - 2.825 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.525 - 4.000 euro

4. Als hr-medewerker reken je op het volgende:

• Startersloon: 1.875 - 2.200 euro

• 3 - 5 jaar ervaring: 2.075 - 2.600 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.200 - 3.000 euro

4. In de juridische wereld kan je als administratief medewerker ook aan de slag als legal assistant:

• Startersloon: 1.875 - 2.050 euro

• 3 - 5 jaar ervaring: 2.100 - 2.275 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.175 – 3175 euro

5. Medewerkers in de logistiek zijn ook veelgevraagd:

• Startersloon: 1.875 - 2.125€

• 3 - 5 jaar werkervaring: 2.100 - 2.525 euro

• Meer dan 5 jaar: 2.325 - 3.200 euro

Let op: staar je niet blind op deze bedragen. Zoals gezegd, zijn er heel wat factoren die een impact kunnen hebben op je loonpakket. Check ons salariskompas om zo’n specifiek mogelijke schatting te krijgen. Eens je dat hebt, kan je gebruik maken van de handige bruto-nettoloon calculator om te zien hoeveel je netto gaat overhouden van de brutobedragen die meestal vermeld worden.

Extralegale voordelen

Bovenop je loon kan je in een administratieve functie ook rekenen op heel wat extralegale voordelen. 70 à 75 procent krijgt een eindejaarspremie, voor meer dan 60 procent wordt een 13e maand voorzien. Ongeveer de helft van alle administratieve werkkrachten krijgt een pensioenplan of groepsverzekering bovenop hun loon. Een gelijkaardig percentage geldt voor hospitalisatieverzekering.

Of je recht hebt op een gsm of niet hangt af van je status als kaderlid (51 procent) of niet-kaderlid (18 procent). Ook is de kans groot dat je maaltijdcheques krijgt; voor ongeveer 75 procent is dat het geval. En last but not least: als je minder dan 24 vakantiedagen krijgt, is dat minder dan gemiddeld!

Bron: vacature.com, Salariskompas 2018, Salarisgids Robert Half 2017